Alkan, Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açılan sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, iş hayatının yanında 2012'den bu yana ebru sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Ebru sanatına dersler alarak başladığını ve bir süre sonra çalışmalarına kendi atölyesinde devam ettiğini anlatan sanatçı, "Daha sonra ebrunun yönünü değiştirip farklı materyaller ile kolajı ve birleştirmeleri kullanarak kendi göz zevkime hitap edebilecek şeyler yapmaya başladım." dedi.

Alkan, sergi fikrinin arkadaşlarının eserlerini görüp beğenmeleriyle ortaya çıktığını belirterek, "Daha sonra Hülya Yazıcı hanımla tanıştırdılar, sağ olsun bize kapılarını açtı." diye konuştu.

"Eserlerimi modernleştirilmiş olarak tanımlıyorum"

Sergide 42 eserinin yer aldığı bilgisini veren sanatçı, şunları kaydetti:

"Sergilenen çalışmalarımın yarısı hazırdı, 20 kadarı da sergiye özel olarak son altı aylık süreçte çalışıldı. Eserlerimi modernleştirilmiş olarak tanımlıyorum ama gelenekselden de kopmayı kabul etmiyorum. Çünkü geleneksel altyapı olmadan modernleşmenin ya da modern bir şey yapıyorum diyebilmenin bir hakkı olmadığını düşünüyorum."

Önce geleneksel ebruyu hazırlayıp sonrasında bunlarla neler yapabileceğini değerlendirdiğini söyleyen Alkan, çalışmalarında ebruları keserek, katlayarak ve boyutlandırarak birleştirdiği bölümlerin de bulunduğunu aktardı.

"Kendi coğrafyamızın köklerinden yola çıkarak o izleri bugüne taşıyan sanatçıları tercih ediyoruz"

Serginin küratörü Hülya Yazıcı ise sergide gelenekselin izlerini taşıyan modern işlerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bağımsız Sanat Vakfı uzun yıllardır hep çağdaş sanatla, modern sanatlarla ilgili sergiler yapıyor. Buradaki sergilerde her zaman kendi coğrafyamızın köklerinden, sanat birikiminden yola çıkarak o izleri bugüne taşıyan sanatçıları tercih ediyoruz." dedi.

Başak Alkan'ın bu izleri sanatına taşıyan ve bugünün sanatına aktarabilen bir sanatçı olduğunu dile getiren Yazıcı, "Yeni çağdaş düzenlemeleri var. Herkesin görmesini isterim. Ayrıca Başak Hanım çok yönlü bir insan. Kendisi hem bir iş kadını hem de yoğun bir hayatı olmasına rağmen sanata ve doğaya büyük yer ve zaman ayıran bir hanım." ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

AA