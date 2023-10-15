Haber: Elif Hayvalı

Odunpazarı Belediyesi, Arasta Çarşısı içinde yer alan bir binayı, 2022 yılında seramiğin serüvenini yansıtan Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’ne dönüştürdü. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında açılışı yapılan Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, kapılarını seramik sanatçılarına açarak seramik sanatçılarını ve eserlerini sanatseverler ile buluşturmayı sürdürüyor.

Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, bu kez sanatseverlerin karşısına Ferda Tazeoğlu Filiz ile çıktı. Galerinin beşinci sergisi olan “Başka Bir Evrende”, galerinin Sergi Odasında sergileniyor. Sanatçının ‘Başka Bir Evrende’ adını verdiği serginin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şehir dışında olduğu için katılamadı. Sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanvekili Halide Deniz ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi açılışında Seramik Sanatçısı Ferda Tazeoğlu Filiz ile Halide Deniz birer konuşma yaptı. Odunpazarı Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğini belirten Halide Deniz, Ferda Tazeoğlu Filiz’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ferda Tazeoğlu Filiz ise Odunpazarı’na Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’ni kazandırarak kendilerine bu imkanı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti. Sergiyi izlemeye gelen katılımcılara da teşekkür eden Filiz, herkese iyi seyirler diledi. Konuşmaların ardından sergi katılımcıları galerinin Sergi Odasında bulunan sergiyi gezdi. Filiz’in ‘Başka Bir Evrende’ adını verdiği sergi, katılımcılardan tam not aldı. Sergi, 11 Kasım Cumartesi Gününe kadar ziyarete açık olacak.