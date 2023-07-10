İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı yediden yetmişe tüm Başakşehirlilerin bilinçlenmesini ve profesyonel ekipler oluşturulmasını sağlayacak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda doğal afetlere karşı profesyonel ekiplerin yetiştirileceği Başakşehir Mahallesi’ndeki afet eğitim alanının hazırlanmasına başlandı.

Çalışmaların başladığı alanı ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yakın tarihimize baktığımızda 1999’da Gölcük ve Düzce, 2011’da Van, 2020’de Elazığ ve İzmir, son olarak ise 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki deprem meydana geldi. Ülkemizi derin bir yasa boğan depremlerde on binlerce canımızı kaybettik. Milyonlarca kişinin etkilendiği asrın felaketinde, afet eğitimi ve bilincinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.” şeklinde konuştu.

“Tırmanma kulesi ve afet enkaz eğitim binası yer alacak”

Başakşehir Belediyesi olarak BAŞAKAY ile afetin ilk anından itibaren sahada olduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “İstanbul’da en sağlam zemin yapısına sahip ilçelerinin başındayız. Yine de tedbirimizi en üst seviyede alıyoruz. Dört koldan yürüttüğümüz kentsel yenileme çalışmalarımızla güvenli konutlar üretiyoruz. Afetlere karşı profesyonel ekiplerin sayısını artırmak adına afet eğitim alanımızı hayata geçiriyoruz. Bu alanda 12 metre uzunluğunda tırmanma kulesi, iki katlı betonarme yapıdan oluşan afet enkaz eğitim binamız yer alacak.” diye konuştu.

“Depreme hazırlıklı olmak elimizde”

Deprem sonrası ilk müdahaleden göçük altında kalan kişinin çıkarılmasına kadar kapsamlı ve hayati eğitimler verileceğinin altını çizen Başkan Kartoğlu, “En kısa sürede alanımızı tamamlayacak ve eğitimlere başlayacağız. Unutmayalım, depreme hazırlıklı olmak bizim elimizde” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ