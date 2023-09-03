İstanbul

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçta iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, ligde oynadıkları 3 maçı da kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Sabretmemiz gereken bir süreç gibi görünüyor. Bu da bizim sınavımız." dedi.

Emre Belözoğlu, futbolcularının maçta gösterdiği performanstan dolayı memnun olduğunu dile getirerek, "Bazı kırılma anları var. Bazen her şey üst üste gelir. Oyuncularımın emeği için üzgünüm. Çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz. Bundan dolayı üzgünüm. En iyi yaptığımıza inandığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Saha içine konsantre olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını aktaran Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bugün kaybedilecek bir şey görmedim ama oluyor bazen. Çok da kolay gol yiyoruz. Bazen bunları yaşamak gerekiyor. Bu da bizim sınavımız. Teknik adamlık böyle bir meslek. Üstesinden gelebileceğimi, takıma bunun üstesinden gelebileceğine inandıracağımı düşünüyorum. Fikrim değişirse, o zaman başka şeyler konuşuruz. Çok eksiğimiz var. Geçen sezondan çok farklı bir kadro var ama ben bu oyuncu grubunun da maçı kazanacak güçte olduğunu düşünüyorum. Bu durumun bir yerde döneceğine inanıyorum."

Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya, "Yöneticilerimizle konuştuk. Onlar da ekonomimiz çerçevesinde ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Belli mevkilerde eksikliklerimiz var. Stoper mevkisinde çok eksiğimiz var. Bir de 6 numara konusunda düşüncemiz vardı. Şu an için yapamadık. Önümüzdeki günlerde yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." cevabını verdi.

AA