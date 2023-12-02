RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maça iyi başladıklarını dile getirdi.

Çaykur Rizespor'un da geri dönüşü iyi yaptığını vurgulayan Atan, "Rizespor biri duran toptan iki gol buldu. Bence 2-1'den sonra 3-2'ye kadar oyunda istediklerini yapan, oyunu kontrol eden Başakşehir vardı. İyi hücum ettik. Rakibin son 30 dakikayı iyi oynamadığını biliyorduk. Maç 2-2'den sonra bize geldi. Attığımız şutlar vardı. Mehdi'nin, Opoku'nun bulduğu, Gökhan'ın çıkardığı pozisyonlar var. Karşı karşıya pozisyonlar var. Maçın berabere bitmesine belki üzülebilirdik ama maalesef mağlup olarak evimize dönüyoruz." diye konuştu.

İnsani hataların kabul edilebileceğini aktaran Atan, şunları kaydetti:

"VAR hakemi Ali Şansalan ile maçın orta hakeminin niyet okumak gerekirse çok iyi niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Ali Şansalan'ın Mert hocayı penaltı için VAR'a çağırdığı pozisyonu kabul edemiyorum. Üzgünüm açıkçası. İnsani hata yapılabilir. Biz de oyuncular da yapabiliyor ama orada ekran başında pozisyonu izleyip penaltı için çağırmak, daha önceki pozisyonları düşününce beni üzdü. İnsani bir serzenişte bulunuyorum. O pozisyonda çok iyi niyet okumuyorum."