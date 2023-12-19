İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yendi.

İlk yarı

26. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Orta sahada kaptığı topla Başakşehir kalesine doğru hareketlenen Saiz, ceza yayı önünden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

41. dakikada Berkay Özcan'ın uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde auta gitti.

43. dakikada Yunus Konak'ın ceza sahası içinde Piatek'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada ev sahibi ekip bir penaltı daha kazandı. Charisis'in ceza sahası içinde Abeid'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan, penaltıya karar verdi. 51'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, bir kez daha topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

54. dakikada sağdan kullanılan köşe atışı sonrasında topu ceza sahası içinde önünde bulan Duarte'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

62. dakikada Başakşehir'in üçüncü golü geldi. Abeid'in ceza yayı sağ çaprazından şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı sektirdi. Altıpasa hareketlenen Pelkas, topu ağlara gönderdi: 3-1.

75. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağdan içeri gönderdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Manaj'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

90+1. dakikada Aleksic'in soldan ortasında Deniz Türüç ceza sahası sağ çaprazından gelişine sert vurdu, top az farkla auta gitti.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.