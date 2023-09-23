Başakşehir'in başında ilk maçına geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında çıkan Çağdaş Atan, 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı.

Çağdaş Atan, İstanbulspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Atan, Cemali Sertel, Deniz Türüç ve Dimitrios Pelkas'ın yerine, Leo Dubois, Emmanuel Dennis ve kart cezası sona eren Ousseynou Ba'ya ilk 11'de görev verdi.

Genç teknik adam takımını sahaya, Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay Özcan, Aleksic, Serdar Gürler, Dennis ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.

Dubois, Galatasaray'a karşı ilk 11'de

RAMS Başakşehir'in transfer döneminin son günü Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois, eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Dubois, Başakşehir'le ilk maçına geçtiğimiz hafta oynanan İstabulspor mücadelesinde çıkmış ve Pelkas'ın attığı golde pasın veren isim olmuştu.

Başakşehir'in bir diğer yeni transferi Dennis de turuncu-lacivertli takımda ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Göksel Gümüşdağ, çocuk taraftarlarla bir araya geldi

Müsabaka öncesi "Başakşehirli Aile Tribünü" projesi kapsamında RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirli çocuk taraftarlar ile bir araya geldi.

Stat dışında kurulan alanda taraftarlarla buluşan Gümüşdağ ve Kartoğlu, söyleşiye katıldı.

AA