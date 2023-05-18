İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti.

İlk yarı

4. dakikada Başakşehir öne geçti. Adnan Januzaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin bacaklarının arasından ağlara yolladı: 1-0.

7. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı. Savunmada yükseklik kazanan topu kontrol etmek isteyen Mahmut Tekdemir'in Onur Ayık'ın yüzüne müdahalesi sonrasında hakem Burak Pakkan, Mahmut'a kırmızı kartını gösterdi.

25. dakikada sol kanattan gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Figueiredo, ceza yayı önündeki Aleksic'e pasını gönderdi. Aleksic'in sol ayağıyla sert şutunda, topu kaleci Orkun sağ eliyle çeldi.

45+2. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza sahasında Lenjani ile hava topu mücadelesine giren Serdar Gürler yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Orkun, soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir, 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarı

54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu arka direk önünde kontrol eden Sekidika şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.

58. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Başakşehir ceza sahasında Kayode ile Ahmed Touba arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Ahmed Touba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltıyı kullanan Umut Nayir, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

AA