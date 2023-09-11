İstanbul

Başakşehir'in Süper Lig'deki 10. sezonunu geçirdiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Başakşehir FK, kurulduğu günden beri bu çatının altında çok önemli başarılara imza attı. Alışık olduğu başarılara Çağdaş hoca ile devam edecektir. İstikrarlı, sürdürülebilir ve vizyoner bir yönetim kurulu anlayışımız var. Aldığımız kararların hepsini yönetim kurulunda değerlendirerek birlikte alırız. Kulüp için en doğru kararı aldığımıza, Çağdaş hoca ile başlangıcın hayırlı olacağına inanıyorum. Başakşehir, 10 yılda 1 Süper lig şampiyonluğu ile 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa finali, 50'ye yakın Avrupa kupası maçı oynadı. Türk futboluna, Avrupa'ya, milli takıma kazandırdığımız sayısız oyuncu var. Bundan sonra da aynı başarılara imza atmaya devam edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra göreve talip olan yerli ve yabancı teknik adamlar olduğuna değinen Gümüşdağ, "Gerek yurt dışında gerekse Türkiye'den farklı farkı hocaların bu takımı çalıştırmakla ilgili talepleri olmuştur. Bizim de görüştüğümüz birkaç kişi oldu. Ancak en son Çağdaş hocada karar verdik. Kendisi de yeni nesil teknik direktörlerden. Başarılı olmak isteyen, hedefleri olan ve futbol anlayışını beğendiğimiz bir hocadır." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk 3 maçlarında galibiyet alamadıklarını aktaran Gümüşdağ, "Zor bir başlangıç yaptık. Ancak daha zorlarını da gördük. Yine Avrupa'yı yakalayan bir kulüp olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Berkay Özcan ve Deniz Türüç ile sözleşme uzatılacak

Göksel Gümüşdağ, adı transfer haberlerinde geçen orta saha oyuncuları Berkay Özcan ve Deniz Türüç'ün sözleşmelerini uzatmak istediklerini kaydetti.

Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilen Berkay ile ilgili Gümüşdağ, "Berkay'ın sözleşmesini 3 yıllık uzatıyoruz." dedi.

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı, Galatasaray'ın Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois'nın gündemlerinde olduğunu vurgulayarak, "Takımdaki tüm oyunculardan memnunuz. Göndermekten çok kadromuza katkı yapmak istiyoruz. Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı ama hocamızla istişare ederiz. Onun vereceği bilgi doğrultusunda çalışırız ama şu anda böyle bir çalışma yok." şeklinde görüş belirtti.

Gümüşdağ, Beşiktaş ile adı anılan Deniz ile ilgili ise, "Bu kulübün başkanıyım ancak Deniz ile ilgili böyle bir şeyden haberdar değilim. Ancak basında alınıyor, veriliyor, satılıyor. Deniz Türüç, sevdiğimiz bir oyuncu. Hocamızla yaptığımız toplantıda kendisi, Deniz'in çok beğendiği ve istifade etmek istediği bir oyuncu olduğunu söyledi ve sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Biz de sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Bize Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi, herhangi bir görüşme olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Gümüşdağ, "Transfer ekibi, bir çalışma yapıyor. Hocamız ile görüşme halindeler. Biz de ekonomik olarak değerlendirmeler yapıp cuma gününe kadar 2-3 mevkii için transfer yapacağız." diye konuştu.

"Kuntz'un arkasında durmalıyız"

Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un arkasında durulması gerektiğini dile getirdi.

Alman teknik adamın yerine Emre Belözoğlu isminin geçtiğinin ve bu durumdan haberdar olup olmadığının sorulması üzerine Gümüşdağ, "Milli takımın önünde 3 maçı var. Bitmiş bir şey yok. Milli takımın da görevdeki Kuntz'un arkasında durmamız lazım. Milli takıma alınacak teknik direktör kararını Türkiye Futbol Federasyonu verir. Orayla ilgili bir karar veya oluşumun bilgisi dahilinde değilim." ifadelerini kullandı.

AA