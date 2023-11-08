HABER: DİNÇER KARACALAR

Şair Leyla Işık ve Rec Rocero (Recep Işık) önderliğinde ve Karşıyaka Belediyesi tarafından usta heykeltıraş Ahmet Uzun’a hazırlatılan “Barış MançoBüstü”, sanatçının Kurtalan Ekspres (Recep ışık ,EserTaşkıran ,Cihangir Kuzu ,Ahmet Güvenç) ile 1997 yılında konser verdiği Karşıyaka İskele Tramvay Durağıarkasındaki alanda törenle açıldı.

Açılış sırasında, sanatçının 50 yıl önce Cumhuriyet’in 100. yılı için yazdığı 2023 adlı eseri de çalındı ve barışın ve sevginin sembolü olan güvercinler uçuruldu. Etkinlikte Kurtalan Ekspres’in hayata veda eden diğer üyeleri Paula Van Der Valk Işık ve Bahadır Akkuzu’nun isimlerinin de bulunduğu hatıra panosunun da açılışı yapıldı.

26 Yıl Sonra Aynı Ekip Bir Araya Geldi

Açılışa ; sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı, menajeri Tamer Şahin, Kurtalan Ekspres’ten (Rec Rocero ) Rece p Işık, Eser Taşkıran, Cihangir Akkuzu ve Ahmet Güvenç, aile bireyleri vedostları katıldı. Paula Van Der Valk Işık’ın anne ve babası da tören için Hollanda’dan gelerek bu anlamlı buluşmada yer aldı.

İzmir Aşkımızın büyüdüğü yerdir

Lale Manço Ahıskalı da “İzmir benim için yabancı bir yer değil, annem buralı. Ben 1975 yılında Barış’la tanıştım. Fuar zamanları bizim en güzel dönemlerimizdi. Hatta aşkımızın büyüdüğü, geliştiği yerdir İzmir. Bizim için yeri ayrıdır. Cumhuriyete inanan, en Atatürkçü şehirlerimizdendir. Bugün bir kez daha anladım ki Barış İzmir’i ne kadar sevdiyse, İzmirliler ve Karşıyakalılar da onu sevmiş. Ve böyle şahane bir eserle onu yaşatmak istemişler. Muhteşem bir büst olmuş, Ahmet Uzun’un ellerine sağlık. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşasın” diyerek duygularını ifade etti.