Haber: Beyza Betül Cihan

Greta Gerwig'in yönettiği "Barbie" filmi, kısa süre içinde muazzam bir başarı elde ederek 1 milyar doların üzerinde küresel hasılat yapmayı başardı. Bu gişe başarısının ardından Warner Bros., oyuncak markası Hot Wheels'a odaklanan bir film projesi için hızla çalışmalarını sürdürüyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Warner Bros. şu an Hot Wheels filmi için bir yönetmen seçmek üzere görüşmeler yapıyor. Hollywood'daki grevler, yapımcılar ve yönetmenlerle anlaşma sağlamayı etkilemiyor; ancak yönetmen seçildikten sonra film senaryosunu yazmak için yazarların grevinin sona ermesi bekleniyor. Hot Wheels arabalarına dayalı bir film projesi, aslında on yıl öncesine kadar uzanıyor, ancak proje için resmi adımlar bir türlü atılamadı. En son Nisan 2022'de, J.J. Abrams'ın Bad Robot yapım şirketinin filmi üstleneceği açıklandı, ancak o tarihten bu yana herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.