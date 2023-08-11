Haber: Damla Oya Erman

Barbie ve Ken'in ilişkisi göründüğü gibi kusursuz değil. 'Bunun cazip geldiği' takdirde ilişki uzmanlarına göre, "Barbie" yüzünden kadınlar erkek arkadaşlarıyla ayrılıyor.

Kadınlar, erkek arkadaşlarının "Barbie" filminin mesajını anlamadığını veya kabul etmediğini fark ettikleri için hayal kırıklığına uğradılar. Yönetmen Greta Gerwig'in feminist olarak nitelendirdiği ve erkeklerin ve kadınların farklı şekillerde ele alındığı mesajı içeren bu film, bazı kadınlar için değerlerinin uyumsuz olduğunun bir kanıtı haline geldi.

Bazıları için ise partnerlerinin tepkisi, değerlerinin uyuşmadığının bir kanıtı olarak algılandı.

Bir TikTok kullanıcısı, filmi izlemeden önce erkek arkadaşıyla kavgalar yaşadığını ve "Barbie"nin onu ayrılmaya teşvik ettiğini söyledi. Şöyle dedi: "Beni güçlendirdiğin, bana özgüven verdiğin ve daha iyisini hak ettiğimi fark ettirdiğin için teşekkür ederim Barbie."

Öte yandan, 27 yaşındaki Theresa Arzate, eski erkek arkadaşıyla zaten sorunlar yaşadığını ancak feminist bir konuşmanın onu ağlattığı filmi anlamadığında yollarını ayırmaları gerektiğini fark ettiğini HuffPost'a anlattı. Film, ona cinsiyet konusundaki görüşlerinde "aynı dalga boyunda olmadıklarını" gösterdi.

"Barbie, beni kendime geri getirmeme ve hayattan ne istediğimi keşfetmeme yardımcı oldu" dedi.

Insider, ilişkiler üzerine uzmanlaşmış ruh sağlığı danışmanı Kelly Minter ve "Barbie" hakkında içerik üreten bir uzman olan Nicholas Balaišis ile görüştü. Ayrıca cinsiyet dinamikleri üzerine "Barbie" hakkında Psychology Today için yazı yazan bir psikoterapist.

Farklı değerleri zorlu konuşmalarla ele alın. Çatışmadan kaçınmak isteyebilirsiniz, ancak hem Minter hem de Balaišis, önce farklı değerlerinizi partnerinizle tartışmayı önerdi. Balaišis, farklılıklarınızı içine atmak ve onları düzgün bir şekilde ele almamak, gelecekte birbirinize karşı hoşnutsuzluk beslemek için bir tarif olduğunu söyledi.

Minter, "ben" ifadeleri kullanmanızı önerdi, örneğin "bu nasıl hissettiriyor" veya "bu benim deneyimim" gibi, Balaišis ise hedefe yönelik ifadelerden kaçınmanızı, böylece partnerinizin saldırıya uğramış hissetmemesini sağlamak için "inanamıyorum ki sen" gibi.

Balaišis'in belirttiğine göre, aktif dinleme, ilişki sorunlarını ele almak için önemli bir araçtır. Partnerinizin söylediklerini çürütmeksizin dinlediğinizden ve açık sorular sorduğunuzdan emin olun - örneğin "X hakkında nasıl hissediyorsunuz?" veya "sizi neden üzüyor?" gibi.

Bu, farklı değerler hakkındaki tartışmaların, bir partnerin diğerini "eğittiği" durumlarda aşağılayıcı veya saldırgan hissetmediği sürece, aşağılayıcı veya kavgacı olmasını önleyebilir.

"Eğer 'Barbie' sizi ilişkiyi sona erdirmeye izin verdiğini veya partnerinizin bu film hakkındaki görüşleri saman çöpü olan son damla olduğunu hissediyorsanız, bu mükemmel bir neden olabilir" dedi Minter.