Haber: Damla Oya Erman

Bu açıklamalar, California merkezli şirketin Haziran sonuna kadar olan üç ayda satışlarının %12 düştüğünü söylemesiyle geldi.

Mattel'in Barney, Hot Wheels ve Polly Pocket gibi markaları da yaklaşan Hollywood filmlerinde yer alacak.

Mattel'in CEO'su Ynon Kriez, şirketin kazanç sunumunda Barbie'nin "Mattel filmlerinin potansiyeline" işaret etti.

"Bu, Mattel için bir dönüm noktası ve IP'lerimizin kültürel etkisinin bir vitrinidir," dedi.

Mattel, Barbie filminin doğrudan para kazanıp kazanmayacağını henüz belirtmedi ancak film için bir müzik albümü çıkardı ve 165'ten fazla tüketici ürünü ortaklığı yaptı.

Şirketin dönem net geliri 27 milyon dolar (£20.8m) olarak açıklandı ve Wall Street beklentilerini aşarak geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse %60 düştü.

Mattel'in hisseleri son bir ayda neredeyse %16 artmasına rağmen, kazanç açıklamasından sonra New York borsasında %1.8 düştü.

Barbie filminde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini üstlendiği çocuk karakteri ve arkadaşı Ken kimliklerini keşfediyor.

Bu ayın başlarında Kriez, Marvel'ın başarısını taklit etmek için bir "Mattel evreni" oluşturmayı hedeflediğini BBC'ye söylemişti.

Disney'nin Marvel evreni, Demir Adam, Thor ve Kaptan Amerika gibi karakterlerin bulunduğu onlarca gişe rekortmeni filmin yer aldığı bir ortamdır.

En çok satan markası Barbie'nin yanı sıra Mattel'in evrensel olarak tanınan markaları arasında Bob the Builder, Thomas the Tank Engine ve Uno da bulunuyor.

Ayrıca, Çarşamba günü Mattel, şirketin operasyonlar başkanı Richard Dickson'ın şirketten ayrılacağını duyurdu.

Barbie markasını canlandırmaya yardımcı olan Dickson, ABD giyim perakendecisi Gap'in yeni CEO'su olarak atanmıştı.