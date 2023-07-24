Haber: Mert Osman Erman

Şirketin belirttiğine göre, açılış haftasında tahmini 155 milyon dolar (120 milyon pound) hasılat elde edildi.

Bu arada, yeni çıkan Oppenheimer filmi de Cuma günü gösterime girdi ve Universal Pictures'ın açıklamasına göre ABD'de 93.7 milyon dolar (72 milyon pound) kazandı.

Bu filmler, sinemaların genel olarak akış hizmetlerine karşı kaybettikleri rekabet nedeniyle zor zamanlar geçirdiği bir dönemde piyasaya çıkıyor.

Diğer yandan, İngiltere'de Vue sineması, her iki filmin de sinema zincirini dört yıldır en yoğun hafta sonu yaptığını söyledi.

İngiltere ve İrlanda genelinde 91 sinemaya sahip olan Vue, direktör Greta Gerwig'in Barbie'sinin, Super Mario Bros'un önünde, 2023'ün en büyük filmi olmaya doğru ilerlediğini söyledi.

İki film, Vue ekranlarında yarım milyon izleyici getirdi ve İngiltere ve İrlanda genelinde Barbie için 4.000 tıklama yapılan gösterimler oldu.

Vue, Barbie için en popüler mekanlarının Cambridge, Glasgow St Enoch, Leeds Kirkstall, Bolton, Londra Islington ve Bolton olduğunu ekledi.

Oppenheimer, Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı ve Christopher Nolan tarafından yönetilen ilk atom bombasının gelişimi merkezli bir konuyu işliyor.

Diğer yandan, Barbie, çocuk karakterinin kimliğini keşfettiği ve arkadaşı Ken'e bireyselliği kurmaya teşvik ettiği bir gençlik hikayesi anlatıyor.

Her iki film de Cuma günü gösterime girdi ve sosyal medyada aralarındaki rekabet "Barbenheimer" olarak adlandırıldı.

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie'nin açılış haftası, gişe rekoru kıran Super Mario Bros'un açılış haftasını geride bıraktı ve şu ana kadar 2023'ün en büyük filmi oldu.

Dünya genelinde Barbie'nin açılış haftasında 337 milyon dolar (293 milyon pound) gelir elde edildi.

Twitter'da bir kullanıcı, yıllardır bir filmi tekrar izlemek için sinemalara gitmek istemediğini ancak Barbie'nin bunu başardığını söyledi. Barbie'nin "yıllar boyu zamansız bir başyapıt olarak kalacağını, fikirlerin gerçekten sonsuza dek olduğunu" belirtti.

Filmlerin gösterime girmesi öncesinde, İngiltere'deki Odeon, 200.000'den fazla önceden satılan bilet olduğunu ve açılış haftasında Barbie ve Oppenheimer filmlerini görmek için yaklaşık 10.000 sinema izleyicisinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, İngiltere'deki Vue sineması, Cuma günü Barbie'nin ön satış satın almalarının "bu yıl piyasaya çıkan diğer tüm gişe rekorlarından daha yüksek" olduğunu açıkladı. Cuma günü yapılan izleyici girişleri, pandemiden bu yana Cuma günlerinin en yüksek girişleriydi ve zincirin üçüncü en yoğun Cuma günüydü.

Universal Pictures, Oppenheimer'ın Cuma gününden bu yana İngiltere ve İrlanda'da 8.05 milyon pound (75 milyon pound) hasılat yaptığını söyledi.

Ayrıca, Oppenheimer'ın, Christopher Nolan'ın diğer gişe rekorları kıran filmleri olan uzay temalı Yıldızlararası, savaş gerilim filmi Dunkirk ve bilim kurgu başyapıtı Başlangıç'tan daha iyi bir açılış üç günü yapması tahmin ediliyor.

Temmuz ayının başında, yıldızlar Hollywood filmlerinin yapımında ve yazımında yapay zekanın ilerlemesi gibi şikayetler nedeniyle grev yaparak Oppenheimer'ın prömiyerinden erken ayrıldılar.

Universal Pictures, Oppenheimer'ın Cuma gününden bu yana uluslararası piyasada 93.7 milyon dolar (75 milyon pound) hasılat yaptığını, böylece toplamda küresel olarak 174.2 milyon dolar (135 milyon pound) kazandığını söyledi.