Haber: Damla Oya Erman

Greta Gerwig'in büyüleyici bebek filmi, Warner Bros. tarafından yapılan açıklamaya göre 258 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde ederek dikkat çekici bir başarı yakaladı.

Barbie, aynı hafta boyunca sürekli olarak bir numarada kalan film, günlük ortalama 24 milyon dolar hasılat elde etti ve Cuma günü bu rakam 29 milyon dolara yükseldi. Christopher Nolan'ın varoluşsal biyografik filmi ise 128 milyon dolarlık bir hasılat elde etti.

Her bir iş gününde ortalama 11 milyon dolar kazandı ve Cuma günü bu rakam 13,4 milyon dolara çıktı. Her iki filmin de açılış hafta sonundan sonra bile gişe performansının etkileyici bir şekilde devam ettiği görülüyor.

Film analistlerine göre, ikinci hafta sonu hasılatı, bir filmin başarısının en güçlü göstergesidir ve "Barbenheimer" bu açıdan büyük bir başarıya ulaşmış durumda. 'Barbie' ve 'Oppenheimer', ikinci hafta sonu ön satışlarında rekor kırmaya devam ediyor ve birçok analiste göre bu hafta sonu, 2019 yılında 'Avengers: Endgame' in gösterdiği performans kadar iyi bir gişe performansı sergileyecek.

Ayrıca, filmin gösterime girdiği haftadan bu yana "Spider-Man: No Way Home"un gösterime girdiği haftaya kadar, 150'den fazla sinema salonunun en iyi hasılatını yaptığı hafta olarak kayıtlara geçti. "Barbenheimer," izleyici heyecanının her iki filmin de gişe performansını desteklediği bir pop kültür anı olarak tarihe geçecek ve yıllar boyunca sinema, iş ve pazarlama alanında inceleneceği düşünülüyor.