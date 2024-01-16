Kasımpaşa'nın Süper Lig'in güçlü ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bandırmaspor'a geldikten sonra ikinci maçımız, ilk oynadığımız Erzurum maçı berabere bitti. Oyun anlamında doğruları yaptık ama skora yansıtamadık. Maçın ilk bölümünde oyuna ortak bir oyunumuz vardı. Pas bağlantılarıyla topu rakip kaleye götürdük. Bu süreçte kendi ayağımızdaki topları kaptırarak iki pozisyon verdik. İlk yarının son bölümünde geçiş hücumundan öne geçtik. Kadromuzda belirli oyuncuları maça getirmedik. Afrika Kupası'nda olan bir oyuncumuz ve sakat oyuncumuz vardı. 2-3 oyuncumuzu da bu maça getirmedik. Benim felsefemde sistemin yeri çok önemli. Bugün sistemle maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında daha çok topa sahip olmak istediklerinin altını çizen Eroğlu, "Kaptırdığımız ve sonuçlandıramadığımız pozisyonlarda geriye yaslanmak zorunda kaldık. Rakip kenar ataklarından gelişen pozisyonlarda etkiliydi. Son bölümde formasyon anlamında değişikliğe gittik. İyi bir savunma yaptık. 1-0'la rakibimizi eledik. Maçtan önce kazanmaya geldiğimizi oyuncularıma söylemiştim, sürpriz değil. Sistemin başarısı. Kazandığımız için mutluyum. Bandırmaspor'un öncelikli hedefi sezon sonunda Süper Lig'de olmak. İki önemli noktaya vurgu yapmak istiyorum, çok değerli bir başkanımız var. Yakın zamanda Türk futbolu adına çok değerli bir tesis açılışımız olacak. Bu galibiyeti bizi destelemeye gelen taraftarlarımıza armağan ediyorum. Yılardan beri Türkiye Kupası'nın yayınını yapan A Spor ailesine de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.