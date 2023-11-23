Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda görülen duruşmada sanıklar Ekrem Ertuğrul, Hamza Yaman ve Abdurrahman Kavun salonda hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu sanık Ahmet Toker ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Firari durumdaki sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama kararının ise infaz edilemediği belirtildi.

Duruşmada müşteki sıfatıyla dinlenen Erdem Caner Bener, Balyoz davasında yargılandığı sırada tümamiral rütbesiyle görev yaptığını, yargılanmasına delil olarak gösterilen delillerin sahte olduğunu ispatlamasına rağmen yerel mahkemece 3 yıl tutukluluk halinin sürdürüldüğünü ve 16 yıl hapse mahkum edildiğini anlattı.

Yerel mahkemenin verdiği kararın sanıkların üyesi olduğu Yargıtay dairesi tarafından onandığını belirten Bener, sanıkların kasıtlı davrandığını ve örgüt talimatıyla hareket ettiklerini savunarak, şikayetinin devam ettiğini ve davaya katılmak istediğini bildirdi.

Müşteki emekli Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, Balyoz davasında yargılandığı süreçte hürriyetinin kısıtlandığını, davanın kurgu bir dava olduğunu dile getirdi. Sanıkların üyesi olduğu Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkeme kararlarının onandığını anımsatan Erenoğlu, "delillere hiç bakılmadan" karar verildiğini belirterek, davaya katılmak istediğini bildirdi.

Tanıklar dinlendi

Tanık sıfatıyla dinlenen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Kerim Tosun, sanıkların Balyoz davasını FETÖ talimatıyla onadıkları yönünde bir bilgisinin bulunmadığını, olayı daha sonra basından duyduğunu ifade etti.

Tanık eski Adalet Bakanlığı müsteşarı Birol Erdem, Balyoz davasının ilk başlarda kamuoyunda "darbe davası" olarak görüldüğünü, soruşturma kapsamının genişletilerek çok sayıda emekli ve muvazzaf askerin davaya dahil edilmesiyle, davaya ilişkin kuşkuların artmaya başladığını söyledi.

Yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararları sonrası dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay'a geldiğini aktaran Erdem, o dönemki Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyelerinin "belli bir yapı mensuplarından oluşturulduğu" kanaatinde olduğunu belirtti.

Erdem, Balyoz davasının temyiz incelemesini Dairede görevli diğer heyetin yapması adına "tarafsız" olarak gördüğü o dönemki Yargıtay 9. Ceza Daire Başkanı sanık Ekrem Ertuğrul ile görüşmeye karar verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlattı.

Onama kararının, "FETÖ talimatıyla yapılıp yapılmadığı" sorusu üzerine, Erdem, "Balyoz'da soruşturmaya alınan çok sayıda muvazzaf olması sebebiyle bu yönde bir kanaat oluştu." cevabını verdi.

Sanık Ekrem Ertuğrul'u, "bir yapıya mensubiyeti olmayan, tarafsız" olarak bildiğini dile getiren Erdem, onama kararının örgüt talimatıyla yapıldığına dair somut bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Tanık sıfatıyla dinlenen eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik, Balyoz'da onama kararının nasıl verildiğini bilmediğini ancak o dönemki Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyelerinin "belli bir yapı mensuplarından oluştuğu" yönünde kanaat bulunduğunu dile getirdi.

Tanık eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Balyoz'daki tutuklamalardan kendisinin de rahatsız olduğunu, sanıkların tutuklanmalarını gerektirecek icrai bir faaliyetlerinin bulunmadığını belirti. Okur, o dönemki Daire üyelerinin FETÖ talimatıyla hareket ettikleri yönünde somut bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Ara kararlar

Yüce Divan heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından ara kararları açıkladı.

Bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesini kararlaştıran heyet, firari sanık Şentürk hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine, Balyoz davasıyla ilgili devam eden yargılamalar hakkında ilgili kurumlardan bilgi istenilmesine karar verdi.

Davanın görülmesine 23 Mayıs 2024'te devam edilecek.

15 Temmuz sonrası sanıklar hakkında FETÖ'den dava

Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a, "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş, bu karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulmuştu. Ertuğrul'un bu suç yönünden yargılanmasına Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde devam ediliyor.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Fikriye Şentürk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.