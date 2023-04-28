Balıkesir

Kent merkezindeki 1100 yataklı hastanenin bünyesinde 2012'de hizmete başlayan yanık ünitesi, bölgede bu alanda duyulan ihtiyacın artması nedeniyle Sağlık Bakanlığından izinlerin alınmasının ardından geçen yıl nisanda yanık merkezine dönüştürüldü.

Özel ameliyathanesi, 4 yoğun bakım ve 10 hasta yatağı, 2 pansuman odasıyla hizmet veren merkezde, hastaların yanık dereceleri, şiddeti, derinliği, lokalizasyonu, genel sağlık durumu değerlendirilerek tıbbi tedaviler uygulanıyor.

Hareket kısıtlılığını önlemek ve tedavi etmek, estetik ve fonksiyonel kusurları en düşük seviyeye indirmek, kas atrofisini önlemek ve hastayı en kısa sürede günlük yaşam aktivitelerine döndürmek amacıyla yapılan çalışmalar, el cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi ve çocuk cerrahisi hekimleri, hemşireler, diyetisyen ve fizyoterapistten oluşan multidisipliner ekip tarafından yürütülüyor.

Hafta içi mesai saatlerinde randevusuz poliklinik hizmeti veren, günün 24 saati gelinebilen merkezin açılmasından bu yana Balıkesir'den il dışına yanık vakası sevklerinin azalmasının yanı sıra birçok kentten komplike vakalara merkezde müdahale edildi.

"Fizik tedavi ve psikolojik destek de görüyorlar"

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak, yanık merkezinde 3'ü genel cerrahi uzmanı 20 sağlık personeliyle hizmet verdiklerini söyledi.

Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Koçak, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 1500 poliklinik muayenesi gerçekleşmiştir. Aylık ortalama 350 hastaya hizmet verilmektedir. Bu zamana kadar da aylık ortalama 50 ameliyat yapılmıştır. Servisimize hem Balıkesir genelinden hem de diğer illerden, özellikle İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinden hasta kabulü sağlamaktayız. Merkezimizin özellikle kendisine ait bir ameliyathanesi olduğu ve hastalarımız steril ortamlarda tedavi edildiği için en iyi kalitede hizmet sağlamaktayız."

Genel cerrahi uzmanlarından Dr. Önder Karahallı da merkezin Balıkesir için önemine dikkati çekerek, hastaların tedavi için başka illere gitmesine gerek kalmadığını dile getirdi.

Dr. Mehmet Onur Gülseren ise hastaların yanık derecesine göre tedavi yöntemlerini tercih ettiklerini anlattı.

Pansumandan ameliyata bütün tedavileri uyguladıklarını belirten Gülseren, şunları kaydetti:

"Yanık hastalarının tedavileri biraz uzun sürüyor. Birden fazla ameliyat olmaları gerekiyor. Burada bir ekip olarak hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalarımız kendi yaşadıkları ilde tedavi oldukları için çok memnun. Tedavileri uzun sürdüğü için onlarla aile gibi oluyoruz. Hastalarımız servislerimizde tedavi görmeye başladıkları andan itibaren rehabilitasyon da başlıyor. Fizik tedavi ve psikolojik destek de görüyorlar."

AA