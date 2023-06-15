BALIKESİR AA- Kışın ülke genelinde yaşanan ve batı illerinde daha çok hissedilen mevsimsel kuraklığın etkisiyle mart ayı başında 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajı'nın seviyesi yüzde 10'lara kadar geriledi.

Sındırgı, Kepsut ve Bigadiç ilçeleri ile Balıkesir merkeze bağlı bazı kırsal mahallelerin ovalarındaki 150 bin dekar arazinin sulamasında, elektrik üretiminde kullanılan barajın seviyesi, nisandan itibaren bölgenin bol yağış alması dolayısıyla yüzde 80'e çıktı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Çaygören Barajı, Sındırgı'ya, doğal şehrimize hayat veriyor. Simav Çayı geliyor, burada tarımda, sulamada, elektrik üretmede kullanılıyor. Ama bu yıl hakikaten çok zor anlar yaşadık. Biz yine de değişen iklim şartlarına bağlı olarak lütfen suyumuzu israf etmeyelim ve toprağımızı da kurutmayalım, toprağımızı çürütmeyelim." dedi.

Çiftçilerden Kadir Ayan ise barajın doluluğunun artmasının üreticilere umut verdiğini dile getirdi.

Ayan, "Barajlarımız dolmaz diyorduk ama Allah'a şükür barajlarımız bu sene doldu. Çiftçimizin inşallah yüzü gülecek." ifadesini kullandı.