Balıkesir-Çanakkale kara yolunun 7. kilometresinde Edincik Mahallesi'ndeki tesislerinde faaliyet gösteren şirket, 1969'da girişimci Necdet Ergen tarafından kuruldu.

Çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda AR-GE ile kendisini geliştirerek ürün portföyünü artıran şirketi ikinci nesilde Recep, Erdinç ve Mustafa Ergen kardeşler yönetiyor.

Avrupa pazarına 1998'de girerek 7 ülkeye tarım makineleri ihraç etmeye başlayan firma, 2006'da "Kalite Yönetim Sistemi" ve CE belgeleri aldı.

Şirket, ekim ve gübreleme makineleri, hububat mibzerleri, helezonlar, sıcak hava jeneratörleri ile araç, ekipman ve ekran yönlendirme amaçlı otomatik dümenleme sistemleri, lazer tesviye ve drenaj çözümleri alanlarında 42 çalışanla faaliyetini sürdürüyor.

"AR-GE çalışmalarıyla sürekli yeni projeler üzerinde çalışıyoruz"

KÖYMAK Limited Şirketi Genel Koordinatörü Recep Ergen, üretimlerinin yüzde 40'ını ihraç ettiklerini, yüzde 60'ını ise yurt içine sattıklarını söyledi.

Temel faaliyet kollarının ekim makinesi ve katı yakıtlı sıcak hava jeneratörü üretimi olduğunu belirten Ergen, "Ekim makinesinde 54 yıldır mücadele vermekteyiz. 15 ülkeye ihracatımız var. Yurt içinde ve dışında birebir çiftçilerimizle, onların problemleri ve istekleri doğrultusunda her yıl AR-GE'mizi ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Ergen, ürün yelpazesinde tamamıyla kendi tasarımları olan sıcak hava jeneratörleri, mekanik ve pnömatik hububat ekim makineleri ile helezon götürücü yükleme makinelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Edincik'teki tesislerde 1981'den bu yana üretim yaptıklarını anlatan Ergen, şöyle konuştu:

"Üretim tesisimiz 4 bin 500 metrekare kapalı, 9 bin 500 metrekare açık alanda çiftçiye hizmet veriyor. Bizler, şirketimizin yönetiminde ikinci kuşak üç kardeş olarak bulunuyoruz. Sürekli çiftçilerin arasındayız ve onların istekleri doğrultusunda yüzde 100 yerli makine üretimi yapıyor, AR-GE çalışmalarıyla sürekli yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Bulgaristan, Gürcistan, Filistin, Ürdün, Irak, Rusya, İsrail, Azerbaycan, Ukrayna, Yunanistan, Arnavutluk ve Fransa da bulunuyor."

AA