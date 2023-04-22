Balık Burcu;

Sevgili Balıklar, yıla İkizler burcunda dip noktanızda Mars retrosu ile giriyoruz, ev kazaları, ev ile ilgili konular, taşınmalar, evdeki elektronik eşyalarla ilgili 14 Ocak 2023’e kadar sınavınız var. Kiracıysanız taşınabilirsiniz, ev sahibiyseniz kiracı ile problem yaşayabilirsiniz, evde ufak tefek sakarlıklar kazalar veya elektronik eşyalarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

Aynı zamanda yeni yıla girerken Merkür retrosu da var. 30 Aralık 2022’de Merkür 24° Oğlak burcunda on birinci evinizde retrosuna başlayıp, 19 Ocak 2023’te geri hareketini bitiriyor.

Sosyal çevreniz, iş hayatınızın getirileri konusunda da kafanız çok karışık aslında, 2019 ve 2020’den gelen bir problem var, orayı çözmeye, toparlamaya çalışıyorsunuz, gerek sosyal çevrenizle ilgili gerek çalışma yaşantınızla ilgili konularda tekrar üstünden geçmenizi isteyen bir gökyüzü var.

20 Aralık 2022’de Jüpiter’in Koç burcuna ikinci evinize yerleşmesi ile birlikte, çalışma hayatınızdan ve aldığınız maddi kaynaklardan memnun değilseniz, yılın başında bunlar ilgili ciddi anlamda bir görüşme trafiği olacak. Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle birlikte kariyerinizde toparlanmalar ve ön görmediğiniz yerlerden para akışları gelebilir derim. Bazı Balıklar için gayrimenkul satışları olabilir oradan para gelebilir, bazılarınız için aileden gelebilir, miraslık olayınız varsa tetikleyecektir.

16 Mayıs’ta Jüpiter Koç burcundan çıkıp, Boğa burcuna üçüncü evinize yerleşiyor. 30 Mayıs’ta Jüpiter Kuzey Ay Düğümü ile kavuşuyor. Jüpiter’in Boğa burcuna geçişi sosyal çevreniz zaten, Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü de orada olduğuna göre yakın çevrenizi değiştirmenizi söylüyor, bol bol seyahat veriyor, iletişimizin çok yoğun olacağı bir döneme giriyorsunuz. Pazarlama veya medya sektöründeyseniz, özellikle buralarla ilgili ciddi anlamda güzel gelişmeler yaşayacaksınız, kardeşinizin hayatında evlilik olabilir veya işyeri açabilirler, seyahatlerinizde kadersel yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

7 Mart’ta Satürn 3 yıl misafir kalacağı Balık Burcuna geçiş yapıp yerleşiyor. 14 Şubat 2026’ya kadar burcunuzda misafir olacak. Burada sağlıkla ilgili kemik ve dişlerde ufak tefek problemler yaşayabilirsiniz. Balık burçlarının bütün alanlarda önce kendilerini eğitmeleri, sorumluluk almaları gerekiyor, bu biraz ağır gelebilir ama almadığınız sorumlulukları sistem, her alanda tek tek tarayarak zorlayacaktır. İşiniz, eviniz, çocuğunuz, ikili ilişkileriniz önemli olacak, bazılarınız için ikili ilişkilerde kopuşlar ayrılıklar da gündeme gelebilir, bazılarına ortaklık veya evlilik getirebilir. Bunlar kişisel haritanıza bağlı olmakla birlikte, burada sorumluluk aldıracak ve birazcık sizi yoracak gibi görünüyor.



23 Mart’ta Plüton Kova burcuna on ikinci evinize geçiyor ve bu yerleşimde küçük bir fragman yapacak. Burada Satürn vardı korkularınızı dengelemenizi, kendinizle yüzleşmenizi istedi, arkanızdan dönen bazı konular varsa, bunları size hatırlattı. Buradan ne dersler aldınız, sınavları da ne derece verdiniz, aslında Plüton bunu sorgulayacak.

11 Haziran’da Plüton Oğlak Burcuna tekrar geçiş yapacak ve 21 Ocak 2024’de Plüton kalıcı olarak Kova Burcuna gelecek. Plüton bilinçaltınız, sağlığınız ve kendinizle yüzleşmekle alakalı olarak, Satürn ile almadığınız derslerin üzerinden geçerek 17 sene boyunca bu alanda misafir kalacak. Burada sosyal çevrenizden destekler olacak, iş hayatınızın düzene girmesi, aile ve kökleriniz ile ilgili bir sorun varsa toparlamak, sağlığınıza düzelmesi gibi şanslı kılacak ama Plüton’un istediği olayı kapabilmek önemli olacaktır.

24 Temmuz’da Venüs 28° Aslan Burcunda altıncı evinizde geri hareketine başlıyor ve 5 Eylül’de 12° Aslan Burcunda retrosunu bitiriyor. İş hayatınızdaki eksikleriniz ve aldığınız parayı sorgulayabilirsiniz, eski iş arkadaşları ile tekrar karşılaşabilirsiniz, aldığınız para veya evraklarla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sağlığınız çok önemli özellikle kalp damar sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

Bu yıl 4 tane Merkür retrosu var, ilkini yıla girerken yaşadık. İkinci olarak, 22 Nisan’da Merkür 15° Boğa burcunda üçüncü evinizde retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor. İletişim, yakın çevre, kardeşleriniz, akrabalarınız gibi ikili ilişkilerinizle ilgili sıkıştığınız bir alan, cümleleriniz yanlış anlaşılabilir, siz yanlış anlayabilirsiniz, medya sektöründeyseniz iletişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Trafikte ve elektronik eşyalar ile ilgili dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak.

24 Ağustos’ta Merkür 21°Başak burcunda yedinci evinizde retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor. Eski ilişkiler gelebilir, eski evlilikle ilgili gündemleriniz olabilir, eski ortağınızla tekrar karşılaşabilirsiniz. Burada yapacağınız anlaşma ve sözleşmelerde çok dikkatli olun, sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

14 Aralık’da Merkür 8° Oğlak Burcunda on birinci evinizde retrosuna başlıyor ve 23 Aralık 2023’de Yay burcuna onuncu evinize geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda geri hareketini tamamlıyor. Kariyer ile ilgili eksik kaldığınız alanlar, almanız gereken eğitimler, buralarla ilgili daha önce size verilen sözler varsa bunlarla ilgili kandırılmalar gündeme gelecektir. Bu gündem sosyal çevrenizin size sunduğu şeylerle ilgili olacak diye düşünüyorum. Sistem yılın başında da zaten burayı tetiklemişti, şimdi kariyerinizin getirileri ile ilgili ne kadar memnunsunuz, ne kadar değilsiniz, aldığınız sorumlulukların altından kalkacak mısınız diye sorguluyor olacak.

Bu sene 4 tane tutulmamız, ilki 20 Nisan’da 29° Koç Burcunda ikinci evinizde kuzeyli güneş tutulması gerçekleşecek. Burada ailenizden kalan gayrimenkuller ile ilgili gündeminiz olabilir, paranız ve özdeğeriniz önemli olacak, kazancınızı arttırmak için gelen teklifler ve projeler olacaktır, çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda dokuzuncu evinizde güneyli ay tutulması gerçekleşecek. Burada yarım kalmış bir eğitiminiz, eşiniz ailesiyle ilgili bir probleminiz, aile içerisinde miraslık konular ve davalar varsa, tekrar gündeme getirecektir. Bazılarınız için boşanma olabilir, artık ben bu kişiye katlanamıyorum ya da ben artık kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum, kendime güveniyorum dediğiniz bir süreç de olabilir. Özellikle ilk dekanında olan Balık burcuysanız, buralarla ilgili gündeminiz çok yoğun ve hızlı olacaktır. Burada atık bir şeyleri kapatmak, vizyonunuzu genişletmek, farklı bir bakış açısı sergilemek için güzel çalışacaktır, akademik süreçler için de uygun görünüyor.

14 Ekim 2023 - 21° Terazi Burcunda sekizinci evinizde güneyli güneş tutulması gerçekleşecek. Maddi kaynaklarınızla ilgili güneyli tutulma olduğu için artık bir başkasından beklentiniz olmasın, zaten Satürn yükseleninizde Plüton da on birinci tutulmaya eşlik ediyor. Sistem size başkalarından gelen gelirlerinizde çok fazla gözünüz olmasın, kendi özdeğerinize, kendinize güvenin, kendinizi geliştirin, kendinize yatırım yapın demek istiyor. Burada eşin kazancıyla ilgili bir azalma olabilir, sizin oradan gelecek olan paraya değil kendi paralarınıza güvenmeniz gerekiyor. Bazıları için aniden beklenmedik sağlık sorunları oluşabilir, daha önceden var olan bir sağlık sorunu nüksedebilir, bazıları için operasyonlar da gösterir derim.

Yılın son tutulması, 28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda üçüncü evinizde kuzeyli ay tutulması gerçekleşecek. Burada artık yakın çevrenizden çok güzel destek alabilirsiniz, kısa kısa seyahatler yapabilirsiniz, artık harekete geçmeli, sorumluluk almalısınız, iletişim dilinizi değiştirmelisiniz, kararlar vermelisiniz, bakış açınızı değiştirmelisiniz. Medya sektöründeyseniz iletişiminizi güçlendirmelisiniz. Bazı Balıklar için, kardeş veya kuzenlerinin hayatında bir değişiklik olup, size de sirayet edebilir, bazılarınız da güzel anlaşma ve sözleşmelere imza atabilirsiniz. Bu çok güzel destek aldığınız bir tutulma olacak, dolunayda bir şeyleri netleştirip artık kararını vereceksiniz derim.

Sevgili Balıklar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz