Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden ürünün orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere karar ölçütleri belirlenecek ve bu ölçütler Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak.

Böylece bala dışarıdan madde katıldığının tespitinde gelişmiş analiz metotlarının kullanımı sağlanarak, tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik ilave adımlar atılmış olacak. Bu amaçla resmi kontrollerde kütle spektrometresi (MS) ve nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR) gibi yüksek teknolojili teknikler kullanılacak.

Karar ölçütleri, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre kurulmuş alt komisyonun önerisi ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun kararıyla belirlenecek.

Söz konusu ölçütlerin resmi kontrollerde uygulanmasına Bakanlığın internet sayfasında yayımlandığı tarihten 3 ay sonra başlanacak.