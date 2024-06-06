Bakırköy Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, Bakırköy’ün eski Balıkçılar Çarşısı’nın yer aldığı alan, yeşillendirilerek çocuk parkına dönüştürülmüş ve 6 Mart 2024’te düzenlenen bir törenle açılmıştı. Osmanlı Devleti ve Türkiye’ye çeşitli kademelerde hizmet etmiş Sivaslı Dadyan ailesinin adı verilen parkın son günlerde hiç sulanmadığı öne sürüldü.

Söz konusu durumu haber merkezimize ileten bir vatandaş, ağaçların bu sene hiç sulanmadığını söyleyerek: “Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde bulunan parkta uzun zamandan beri sulama çalışması yapılmıyor. Bütün çimler kurudu. İlgilenen olmadı. Yetkililerden konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.