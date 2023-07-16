İSTANBUL- Tiyatro ve sinema sanatçısı Tanju Tuncel 83 yaşında vefat etti. Bakımevinde kalan usta oyuncunun yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiği açıklandı. Usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğarken Usta oyuncu Ayşe Kökçü'nün bir takipçiye verdiği "Kızı var, hayırsız" cevabı gerçeği ortaya çıkardı.

"ANA AHI ALMAK ÇOK KÖTÜ"

İnternet ortamında usta oyuncunun geçmişte Necdet Yakın'la evlendiği ve çocuğu olmadığı bilgisi yer almasına rağmen ünlü tiyatrocu Ayşe Kökçü, dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Usta tiyatrocu Ayşe Kökçü "Sevgili Tanju huzur içinde uyu. Seni bu şekilde yalnız bırakanlar rahat uyuyorlar mı acaba? Ana ahı almak çok kötüdür. Böyle biline" mesajını yayınladı.

"KIZI VAR, HAYIRSIZ"

Ayşe Kökçü'nün isyan dolun açıklamasının altına bir takipçisi "Çocuğu yoktur yazıyor internet sayfalarında" mesajını yazdı. Ünlü tiyatrocu da "Kızı var, hayırsız" karşılığını verdi.

HABER: MERVE ELÇİ