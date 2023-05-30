Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapıldı.

Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerinin harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir." bilgisine yer verildi.

Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilenlerle ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir."

AA