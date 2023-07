Malatya

Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, Malatya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin bütün imkanlarının bölgedeki hasarı gidermek için seferber edildiğini aktaran Bakan Tekin, "Bugün burada bulunma sebebimiz aslında bu seferberliği tırnak içinde ikinci safhası, çünkü ilk safhada fiziksel ve maddi eksiklikleri gidermeye çalıştık, giderecek tedbirler aldık. Biz de Bakanlık olarak bu yönde çalıştık. Şimdi toplumsal yapımızda meydana getirildiğini varsaydığımız veya düşündüğümüz hasarları giderecek tedbirleri almanın zamanı geldi. Artık o süreç başlıyor, başladığını söyleyeyim süreci biraz daha bu alana yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte biz bu süreci yürüteceğiz. Çok önemli bir süreci başlatıyoruz. İnşallah bu süreçte de başarılı oluruz." dedi.

Tekin, Bakanlığının deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle biz başta hasarın yoğun olduğu bu 4 il, 2 ilçe olmak üzere bütün illerde 11 Eylül tarihinde eğitim öğretim sürecinin sorunsuz bir şekilde başlaması için gerekli bütün tedbirleri aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatı, şimdi sorunsuz başlayacağız. En kısa zamanda da eskisinden daha imkanların geniş olduğu bir duruma kavuşacağız. Biz de projeksiyonumuzu böyle çizdik. Derslik, fiziki yapı itibarıyla 6 Şubat tarihinden önceki derslik sayısının üzerinde bir derslik, inşallah yakın bir zamanda hayata geçmiş olacak. Ama 11 Eylül tarihi itibarıyla hiçbir sıkıntı olmadan eğitim öğretim sürecini inşallah başlatacağız. Bazı fiziki yapılarımız, binalarımız, 11 Eylül'e yetişecek. Bazıları bahar yarı yılına yetişecek. Kalan kısmını da inşallah önümüzdeki 2024-2025 eğitim öğretim yılının başına yetiştirmiş olacağız."

Öğretmenlerin barınma sorununa yönelik çalışmalar

Bölgede çalışan öğretmenlerin barınma ihtiyacına ilişkin tedbirleri aldıklarını, bu kişileri Bakanlık olarak ödüllendirecekleri bir mekanizma geliştirdiklerini dile getiren Tekin, "Hizmet puanlarının biraz farklı yansımasını istedik. Ben, tekrar burada çalışmak isteyen arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir grup arkadaşımız da verimli olamayacağı için ayrılmak istedi, onlara da kolaylıklar sağladık. Onlara da öncelik hakkı tanıdık. Normal rutin yer değiştirme takvimi başlamadan onların takvimlerini başlattık. Yüzde 85'inin başvuruları gerçekleştirilmiş oldu. Bir de bölgeye atanan ve mart ayında ataması yapılan ve 1 Eylül'de çalışmaya başlayacak arkadaşlarımız var. Onların da tamamı arandı, ihtiyaçları giderilmiş oldu. Bu vesileyle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü arkadaşlarımızın konaklama ihtiyacını AFAD üzerinden onlar organize ettiler. Gerçekten hiçbir talebimizi geri çevirmediler. Bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

Fiziki hasarları, maddi hasarları gidermenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve İçişleri Bakanlığının görevi olduğunu, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlığının ise toplumsal hasarı gidermeye çalıştığını dile getiren Tekin, "Biz de iki Bakanlık olarak buradaki sorumluluğumuzu yerine getirmek için bir süreç başlattık. Arzumuz şu, bizim okullarımız sürekli gündelik hayatımızın bir parçası olsun. Öğretmen arkadaşlarımız sürekli toplum içerisinde rehberlik eden bir pozisyonda olsunlar. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah protokolümüz de bu toplumsal hasarın, toplumsal travmanın azaltılması için biz de üstünüze düşeni yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz devletine emanettir, biz de bu emaneti kalbimizde taşıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, tüm Malatya halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bu süreçte her zaman depremzedelerin yanında olacaklarını aktaran Bakan Göktaş, ülkece atlatılan bu büyük badirenin üstesinden hep beraber gelineceğini aktardı.

Bakan Göktaş, devletin bütün birimleriyle depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem illerine özel ihtimam gösterdiğini vurgulayan Göktaş, kendilerinin de bu çerçevede gece gündüz çalıştığını söyledi.

Aile destek, koordinasyon ve psikososyal destek faaliyetleriyle depremin ilk gününden beri ekiplerin sahada olduğunu anlatan Göktaş, depremden etkilenenlerin iyileşme süreçlerini de yakından takip ettiklerini belirtti.

Deprem bölgesinde şimdiye kadar 11 binden fazla personelle 2 milyondan fazla depremzedeye psikososyal destek hizmeti sunduklarını aktaran Göktaş, şöyle dedi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afetin yol açtığı etkilerle mücadeleye yönelik çalışmalarımızı çok yönlü ve tüm ülkede devam ettiriyoruz. Bu anlamda her zaman içinde halkımıza sunduğumuz hizmetler, güncel ihtiyaçlara göre çeşitlilik arz ediyor. Tabii yaz mevsimini yaşadığımız şu günlerde eğitim öğretime ara verilmiş durumda. Sosyal iyileştirme faaliyeti olarak gördüğümüzde bu tür etkinliklere başlamak istiyoruz, bunlara önem veriyoruz. Aynı zamanda da biliyorsunuz travmaların da etkisini azaltmasına da önemli katkılar sağlayacak. Bugünkü protokolümüz de inşallah Milli Eğitim Bakanımızla tecrübe imkanlarıyla, süreçlerimize dahil edeceğiz. Programımızı Milli Eğitim Bakanlığımızın ev sahipliğinde etkili bir iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Yaş sınırı koymadığımız bu eğitime halkımız, anne-baba, komşu, çoluk-çocuk herkes katılma imkanı bulacak. Tabii Malatya'yla birlikte bunu sadece Malatya'da değil toplamda deprem bölgesinden etkilenen 11 ilimizde de yaygınlaştıracağız. Psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik, gelişim alanlarını hazırlanan bir sürü kurslarla beraber halkımızın normal hayatlarına dönmelerini amaçlıyoruz. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanların sağlığı, mutluluğu, refahı bizim için her şeyden önce gelmektedir. Halkımızın eşit fırsatlara, erişimini sağlamak, öncelikli vazifelerimizden biridir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim işimiz, hak sahiplerine, haklarını teslim etmektir. Milletimiz devletine emanettir, biz de bu emaneti kalbimizde taşıyor, sizlerin mutluluğu için hiçbir çalışmayı ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Yerinde ve zamanında gerçekleştirdiğimiz, değişen şartlara göre sürekli güncellediğiniz yardım ve destek programlarımızla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız."

Konuşmaların ardından Bakanlar Göktaş ve Tekin arasında "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü" imzalandı.

AA