Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Millet iradesinin sandığa yansıdığı ve demokrasimizin kazandığı seçimin ardından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılında omuz omuza çalışarak, ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız."