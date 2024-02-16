Yumaklı, Samsun'da Mert Irmağı Islahı Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, DSİ'nin Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı birçok projesi olduğunu söyledi.

Suyun yaşamsal ve son derece önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Tarım, enerji, hizmet, günlük hayatımız, bütün faaliyetlerimiz için su, temel bir ihtiyaç. Tarih boyunca da toplumlar, medeniyetlerini suyu takip edip kurmuşlar. Suyun alternatifsiz rolü, elbette bu medeniyetlerin gelişmeleri için son derece önemli bir unsur olmuş ancak suyun kontrol edilememesi halinde ne kadar yıkıcı bir güç olduğunun da bilincindeyiz. Ülkemizde taşkınlar, depremlerden sonra can ve mal kaybının en fazla olduğu ve yaşandığı afetler olarak öne çıkmakta maalesef." diye konuştu.

Sel ve taşkınları doğal afetler olarak niteleyebileceklerine işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ancak yerleşim yerlerinin uygun seçilmemesi, farklı nehir yataklarının taşkın tesislerine yapılan tekniğe aykırı müdahaleler, yetersiz kesitlere sahip köprüler gibi aslında insanın hayatını kolaylaştırmak için yaptığı birtakım şeyler, doğal afetleri maalesef kendi ellerimizle oluşturmamıza da sebep olmakta bazen ve afete dönüştürmektir. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışların rejiminin değişmesi sebebiyle önceki yıllara nazaran çok farklı yağış biçimlerini görüyoruz. Bundan sonra da devam edeceğinin hepimiz tarafından bilinmesi gerekir. Dolayısıyla daha sık ve daha şiddetli yağışlar, taşkın hadiselerinin bizleri etkilemesi için yeterli sebebe neden olmaktadır. Tüm bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimizde taşkınlarla mücadele kavramının hepimiz tarafında benimsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi gerekir."

DSİ'nin Türkiye'de bugüne kadar 10 binin üzerinde taşkın tesisi inşa ettiğine dikkati çeken Yumaklı, şöyle konuştu:

"Sadece yerleşim yerlerine değil, tarımsal arazilerin, bu da yaklaşık 2 milyon hektarlık alan, zararlardan korumak için bu tesisler inşa edildi. Mert Irmağı, yerleşim alanları, sanayi tesisleri, alışveriş merkezlerinin bulunduğu şehrin en yoğun alanlarının, Samsun-Ordu kara yolundan geçerek Karadeniz'e dökülüyor. Dolayısıyla burada meydana gelen taşkınların her açıdan zarara sebep olduğu ve olacağı aşikar. Nitekim 2012 yılında maalesef 7 vatandaşımız bunun yan kollarından biri olan Yılanlı Deresi havzasında meydana gelen taşkın sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün temelini attığımız bu proje, 2 milyar lira gibi bir bütçeye sahip. Bu bütçe, sadece taşkın için değil, belediyemizin yapacağı rekreasyon alanları ve benzeri çalışmalarla şehir merkezinin daha estetik, daha güzel olmasına sebep olacak."

Bakan Yumaklı, Vezirköprü Ovası Sulama Projesi'nin de sene sonuna kadar bitirileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Yumaklı, diğer katılımcılarla projenin temelini attı.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile vatandaşlar katıldı.

Yumaklı, daha sonra Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yumaklı, ardından AK Parti Samsun İl Başkanlığına geçti.

Burada partililere hitap eden Bakan Yumaklı, AK Parti'nin milli iradenin, demokrasinin ve değişimin partisi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin Türkiye için siyasi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Yumaklı, "AK Parti yenilikçi ruhla vizyoner bir partiyiz. Gündelik işlerle uğraşmıyoruz, Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. Son 22 yılda Anadolu halkı, bizim vatandaşımız, bizim milletimiz bu iradeyi gördüğü için AK Parti'ye sonsuz bir şekilde güvendiğini sandıkta gösterdi. Gönül belediyeciliği diye bir siyasetimiz var bizim. Bunu AK Parti sadece söylem olarak değil eyleme de dökerek farkını gösterdi. Yine insan odaklı politikaları AK Parti uygulamıştır her zaman... Sosyal belediyecilik denen kavram yine AK Parti ile gündeme gelmiştir. Bugün hiç kimsenin hatta bize muhalefet edenlerin bile tek bir cümle kuramadığı husustur, AK Parti'nin belediyecilikteki hizmet anlayışı..." ifadesini kullandı.

"Güçlü ve büyük Türkiye’yi inşa etmek gibi bir derdimiz var"

Bakan Yumaklı, Türkiye'ye hizmet etme sevdası olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Güçlü ve büyük Türkiye’yi inşa etmek gibi bir derdimiz var. Burada da en büyük gücümüz siz dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızsınız. Gücümüzü sizin gayretinizden alıyoruz. Sürdürdüğümüz tarihi ve kutlu yürüyüşümüzü engellemek isteyenler her zaman olacaktır maalesef. Milletimiz de her seferinde onlara 'dur' demiştir. Bu ülkenin gelişmesini engellemek için o bayat numaralara başvurulmasını bu ülkenin insanı artık yemiyor. Amiyane tabirle millet, şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir projeye ve anlayışa prim vermeyecektir, çünkü terör uzantılarıyla DEM'lenenlerin herhangi bir fırsat bulamaması adına milletimizin ortak paydası bizim siyasetimizdir."

"Muasır medeniyetler anlamında Türkiye sınıf atladı" diyen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"İnşallah bu ruhla Türkiye Yüzyılı’nı da milletimizle birlikte inşa etmiş olacağız. AK Parti olarak mücadelemizi Türkiye’nin istiklal ve istikbal yürüyüşünü durdurmaya çalışanlara karşı da yürütüyoruz. Ülkemizi inşa etmek, daha ileriye götürmek adına mücadele yapıyoruz, 31 Mart seçimlerini de bu çerçevede değerlendiriyoruz. İl ve ilçelerimizde Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilikle var olanlar devam edecekler. Ara vermiş olanlar da bu fetret döneminin neye mal olduğunu gördükleri için inşallah AK Parti belediyeciliği ile herkes tekrar buluşmuş olacak."

Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer hazır bulundu.