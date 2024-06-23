Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen yangınlar çıktığı andan itibaren Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerindeki personelin, AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının da tamamlandığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyarbakır'da, Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6 bin 789 dekarında anız, bin 111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1 traktör ve 14 sulama tesisi yanmıştır. Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir."