Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısı sonrasında Mevlana Çarşısı ve Fatih Çarşısı çevresinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Yumaklı, daha sonra Konya Ticaret Odası (KTO) Teknoloji ve Eğitim Kampüsünde düzenlenen Tarım Sektörü Paydaşları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Konya'yı ziyaretlerinde tarımsal üretimin sektör temsilcileriyle buluştuğunu, Türkiye'de tarımsal üretim konusunu sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte değerlendirme imkanı bulduğunu söyledi.

İstişarenin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Yumaklı, "Bütün başarılı uygulamaların arkasında 'Ben yaptım, oldu' anlayışı değil, hep birlikte, omuz omuza vererek, düşünceleri paylaşarak belli bir noktaya getirdikten sonra, uygulanabilir hale getirdikten sonra bunun sahadaki yansımalarını görmek ve bu başarıyı yakalamak mümkün." ifadesini kullandı.

Yumaklı, planlı ve sistemli bir şekilde tarımsal üretimi arttırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Amacımız Türkiye'de sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıt altında bir üretimin olmasını sağlamak ve günün sonunda elde edilecek faydadan tekrar sektörü yatırım olarak daha ileriye götürecek, geliştirecek ortamların sağlanmasına mesnet teşkil etmek. Biz Konya'ya oldukça sık geliyoruz. Burası hem tarımsal üretim açısından hem de tarımsal sanayi açısından son derece önemli bir şehir, model bir şehir. Pek çok üretimiyle Türkiye sıralamasında her zaman en üst sıralarda olmuş. Dolayısıyla biz de geçtiğimiz yıl tarımsal üretim planlamasıyla alakalı ilk saha çalışmalarından bir tanesini Konya'da yaptık.” diye konuştu.

Üretim planlaması konusunun herhangi bir proje değil, bir mecburiyet olduğunu vurgulayan Yumaklı, ülkenin her konuda hazırlıklı olmasını sağlamaya gayret ettiklerini belirtti.

Yumaklı, ülkenin kendi vatandaşının gıda güvenliğini sağlamanın yanı sıra ülkesine gelecek turistleri besleyecek bir kapasiteye sahip olması amacını taşıdıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Günün sonunda geçen yıl 31 milyar dolar olan ihracatı bu yıl 35 milyar dolarlara, 40 milyar dolarlara çıkartacak potansiyeli kullanıyoruz. Bütün bunları düşündüğümüzde 'Böyle gelmiş böyle gider' ya da 'Hayır. Bizi herhangi bir çerçeveye sokmayın' anlayışı doğru değil. Çünkü en başta söyledim; bu bir çerçeveye sokmak değildir. Bu, istişare ile o ilde, o bölgede, o alanda yapılması gereken tarımsal üretimin ne olduğuna, nasıl olduğuna, ne kadar olduğuna ya da olacağına karar vermektir. Dolayısıyla tarımsal üretim kavramı sadece bitkisel üretim değil aynı zamanda hayvansal üretim için de geçerli. Bu kavramın basit bir proje olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eğer ülke olarak bunu ıskalarsak yarın bir gün mecburiyetlerin bizi nereye götüreceğini de bilmemiz mümkün değil. Hep konuşuyoruz, iklim değişikliği, pandemi... Bu salonlarda bundan 1-2 sene önce bu şekilde oturabiliyor muyduk? Herkesin ağzında maske vardı. Şu anda hiç kimse bunu hatırlamıyor. İnsanlar annesine, babasına bayramlaşmaya gitmedi. Dünyada hangi olaylarla nasıl karşılaşacağımızı bilemeyiz. Dolayısıyla bu ileriye doğru bakışı, mutlaka sağlamamız gerekir."

"Konya sadece tarımsal üretim değil, tarımsal sanayiyle alakalı son derece ciddi atılımlar içerisinde"

Yumaklı, Konya Tarım Fuarı'nın bugün başladığını ve hem kent hem ülke için önemli bir program olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 20'ncisini açacağımız, iştirak edeceğimiz Konya Tarım Fuarı artık bir marka olmuş. 300 bin ziyaretçi beklendiği söylendi. Çok önemli bir rakam. Tarımsal üretimle alakalı biraz şüpheci yaklaşımların, aslında bu 300 bin ziyaretçi sayısıyla beraber çok da gerçekçi olmadığını söylememiz lazım. Evet, problemlerimiz yok mu? Var ama bir taraftan tarımsal üretim konusunda büyük de bir iştah var, azim de var, gayret de var. Konya sadece tarımsal üretim değil, tarımsal sanayiyle alakalı son derece ciddi atılımlar içerisinde. O yüzden nasıl ki tarım ürünlerimizde ilgili ihracat potansiyelimizden bahsediyoruz, tarımsal makinalar konusundaki özellikle son dönemde bu bünyede gerçekleşmiş yapılarla beraber burada da büyük ilerlemelerin kaydolacağını düşünüyorum. Şimdiden buna vesile olanlara canıgönülden teşekkür ediyorum."

Yumaklı, Konya'daki halin genişletilmesiyle ilgili bir talep aldıklarına da değinerek, "Ben buradan onun ilk bölümünün Bakanlığımıza başvurularının onaylanacağı müjdesini bütün Konya’ya vermek istiyorum." dedi.

Programda KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sektör temsilcileri ve Bakan Yumaklı basına kapalı istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı programın ardından TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda açılış kurdelesini kesti. Yumaklı, fuar alanında stantları ziyaret etti, işletme sahipleri ve yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Tarım ve Orman Bakanlığının standında kadın çiftçilerle bir araya gelen Yumaklı, kadın kooperatiflerine ilişkin bilgi aldı, kadınların sektörde yer almaları için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.