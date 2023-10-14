Ankara

Yumaklı, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toprağı süren ve işleyen kadınların, el emekleri ve alın terleriyle üretime güç kattığını vurguladı.



Kadının elinin değdiği her alanda üretimin kalitesinin ve verimin arttığına dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 299 bin 79 kayıtlı kadın çiftçimiz bulunuyor. Kadın çiftçilerimizin toplam çiftçi sayımıza oranı yüzde 13,4 düzeyinde. Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın artması için çalışmalar yürütüyoruz. Verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan, kırsal kalkınmanın ise kadının üretimdeki rolünün daha da güçlendirilmesinden geçtiği bilinciyle geliştirdiğimiz vizyonumuzu kararlılıkla uyguluyoruz. Bu bağlamda, destek programlarımızla kadın girişimciliğinin önünü açıyoruz."



Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi için verdikleri hibe ve desteklerde pozitif ayrımcılık uyguladıklarına işaret eden Yumaklı, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde devlet destekli tarım sigortası yaptıran kadın üretici ve yetiştiricilerine poliçe primi üzerinden bugüne kadar uyguladıkları yüzde 5'lik indirimi, 2024'ten itibaren yüzde 10'a çıkaracaklarını belirtti.

Ayrıca 40 yaşın altındaki kadın çiftçilere yüzde 5'lik ilave indirim sağlayarak toplamda yüzde 15'lik prim indirimi uygulayacaklarını aktaran Yumaklı, bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den Ekim 2023'e kadar 294 bin 284 kadın çiftçiye 868 bin 386 poliçe için 145,1 milyon liralık prim indirimi sunduklarını ifade etti.

Yumaklı, aralarında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, Genç Çiftçi, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma projelerinin de bulunduğu uygulamalarla kadınları ve gençleri desteklediklerini bildirdi.

Kadın kooperatiflerine destek

Kadın kooperatiflerine ayrı önem verdiklerini vurgulayan Yumaklı, 2003'ten itibaren kırsal alan özelliği taşıyan yerleşim birimlerinde, kadın üretici ya da çiftçilerden oluşan girişimcilerce tarımsal kalkınma kooperatifleri kurulması için çalıştıklarını belirtti.



Yumaklı, ülke genelinde üretici ortağı olan 6 bin 899 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunduğunu, bunlardan ortaklarının çoğunluğu kadın olan ve toplam 4 bin 391 kadın ortağı bulunan 173 tarımsal kalkınma kooperatifinin faaliyet yürüttüğünü aktardı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kadın kooperatiflerine bugüne kadar 24,7 milyon lira ödeme yapıldığına işaret eden Yumaklı, "Ayrıca TKDK tarafından IPARD Programı kapsamında 2011'den bugüne kadar kadın yatırımcılara ait 6 bin 510 projeyle hibe sözleşmesi imzalandı ve 13,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirildi. Bu hibeler sayesinde 26,5 milyar lira yatırım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, hayvansal üretimde kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla, kadınların yün, ipekböceği, kanatlı ve arıcılık projelerine toplam 6 milyon 187 bin lira destek sağladıklarını kaydetti.

ORKÖY kapsamında 2010-2022 döneminde 1231 orman köylüsü kadına 32 milyon lira kredi desteği verildiğini ifade eden Yumaklı, bu yıl 97 kadına 2,28 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Yumaklı, balıkçılık sektöründe kadınların etkinliğinin artırılması amacıyla da projeler yürüttüklerini vurguladı.

Destek ve hibelerin kadın üreticilere verdikleri önemin göstergesi olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "21 yılda kadın üreticilerimize yaklaşık 15 milyar lira destek verdik. Bu desteklerimizle kadınlarımızın tarımın her alanında daha etkin ve görünür olmasını, başarı hikayelerine yenilerini eklemelerini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.