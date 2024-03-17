Bakan Yerlikaya, Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında bugün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır." bilgisini veren Yerlikaya, sporun her şeyden önce centilmenlik olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Yaşananlar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.