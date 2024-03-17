Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve il emniyet müdürlüğünün koordinesinde kaçakçılığa karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, Edremit ilçesinde bir araçtaki aramada, gizlenmiş halde her biri 1 kilogram ağırlığında 88 adet 24 ayar altın ele geçirildiği vurgulayan Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda 1 şüphelinin de yakalandığını paylaştı.