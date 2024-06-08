Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir zamanlar adı terörle anılan Munzur Çayı'nda artık huzurun sesinin hakim olduğunu belirtti.

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit'in çayın ortasında kemanıyla beste çaldığını kaydeden Yerlikaya, "Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor. Kapalı yayla kalmıyor, çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi. Çünkü aziz milletimiz her şeyin en güzeline layık." ifadelerini kullandı.