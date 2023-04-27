KOCAELİ AA- TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki yarışmanın yapıldığı TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ne gelen Varank ile Bayraktar, öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Varank, gazetecilere, Hyperloop teknolojisinin, geleceğin taşımacılık ve iletim teknolojilerinde dünyada yeni pencereler açacağına inandığını dile getirdi.

Hyperloop yarışlarının oldukça zor olduğunu vurgulayan Varank, "Yerin altında çok yüksek hızlarda araçları bir yerden bir yere göndermeyi hedefleyen Hyperloop yarışmalarında genç arkadaşlarımızla beraberiz. Mühendislik alanında genç arkadaşlarımızın bütün kabiliyetlerini test eden bir yarışma." dedi.

"Türkiye'nin kabiliyetlerine şahitlik edeceğiz"

Bakan Varank, geçen yıl ilki yapılan böylesine vizyoner yarışmanın Türkiye'de düzenlenmesinin, paydaşlarla Avrupa'nın en büyük altyapısının Türkiye'ye kurulmasının ve gençlerin yeteneklerini sergilemesinin kendilerini mutlu ettiğini, yarışmayı bu sene daha fazla ve yetenekli takımlarla, çok daha iyi ürünlerle gerçekleştirdiklerini anlattı.

TEKNOFEST'le gençleri geleceğin teknolojileri için yetiştirmeye çalıştıklarına değinen Varank, bu yıl 41 farklı kategoride 300 binden fazla takım ve 1 milyondan fazla yarışmacının sadece Türkiye'den değil dünyadan başvuru yaptığını söyledi.

Tüm Türkiye'yi TEKNOFEST'e davet eden Varank, şunları kaydetti:

"27 Nisan-1 Mayıs'ta TEKNOFEST finallerini İstanbul'da düzenliyoruz. Türkiye'nin teknolojide, uzayda ve havada hangi kabiliyetleri var, bunları 7'den 77'ye vatandaşlarımıza göstereceğimiz havacılık şovları, teknoloji atölyeleri ve farklı etkinliklerle, Türkiye'de teknoloji gündemini en üst seviyeye çıkaracağımız TEKNOFEST'i düzenleyeceğiz. Türkiye'nin kabiliyetlerine şahitlik edeceğiz. Türkiye'nin hangi ürünleri geliştirebildiğini, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin neleri başarabileceğini tüm Türkiye'ye göstereceğiz."

"Artık 'dünyanın en iyisini yaparız' diyen gençlerimiz ve onları alkışlayan toplumu görüyoruz"

Selçuk Bayraktar da aylardır hazırlandıkları TEKNOFEST'e kavuştuklarını, 1 milyondan fazla öğrenci arasından finale kalanların büyük başarıya imza attığını belirtti.

İlk yıl 20 bin olan TEKNOFEST'e katılım sayısının yıllar içerisinde geometrik şekilde artıp 1 milyonun üzerine çıktığına dikkati çeken Bayraktar, "Açık ara dünyadaki en büyük teknoloji yarışması TEKNOFEST. İnsansız hava araçlarımızda dünyaya nasıl damgamızı vurduysak, 'dünyanın en iyisi' diyebildiğimiz hava araçları yapabiliyorsak ve bütün dünya kabul ediyorsa, aynen teknolojinin diğer tüm alanlarında, bilimsel teknoloji alanında girişimlerimizin dünyaya nam salacak başarılara imza atacağının göstergesi." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST'in büyük bir lütuf olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde öğrenilmiş çaresizliğin hakim olduğu dönemleri hatırlıyoruz. 'Ancak Avrupalı yapar, sen uğraşma' denilen dönemleri de hatırlıyoruz. Artık ülkemizde böylesine girişimler, böylesine teknolojik alanda başarılar elde edilecek olduğunda, 'dünyanın en iyisini yaparız' diyen gençlerimiz ve onları alkışlayan toplumu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin uzandığı tüm coğrafyaları TEKNOFEST'e aile ve sülale boyu beklediğini ifade eden Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ürettiği o yüksek teknoloji eserlerini, biyoteknolojiden nanoteknolojiye, tarım teknolojilerinden robotik araçlara 40 farklı alanda teknoloji yarışmalarını ve bunun yanında sergilerini gezin. Kızılelma'nın dahil olduğu uçuş gösterilerine şahit olun. Biz önceden dışardan gelen araçlarla gösteri yapıyorduk ama yıllardır ülkemizin araçlarıyla yapıyoruz. TEKNOFEST'ti 'Bir çocuk gelsin uçağa dokunsun, belki ileride ülkemizin uzay programını geliştirecek' mottosuyla başlatmıştık. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz. 10 binlerce insanımız gidip TGC Anadolu'yu ziyaret etti."