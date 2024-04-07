Ankara

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün mart ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştığı yazılı açıklamasında, teknoloji yatırımları ve atılımlar sayesinde hava yolu ulaşımının artık gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirtti.

Türkiye'yi yolcu ve çevre dostu havalimanlarına kavuşturduklarının altını çizen Uraloğlu, mart ayında iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak sayısının 67 bin 539'a, dış hatlarda ise 54 bin 922'ye çıktığını bildirdi. Toplam uçuş trafiğinin üst geçişler ile birlikte 165 bin 329'a ulaştığını belirten Uraloğlu, "Martta hizmet verilen uçak trafiği 2023'ün aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 6,3, dış hat uçak trafiğinde yüzde 9,8 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 10,6 artış meydana geldi." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde havalimanlarında martta iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 587 bin 526'ya, dış hat yolcu trafiğinin ise 7 milyon 992 bin 360’ya ulaştığını açıkladı. Toplamda 14 milyon 608 bin 213 yolcuya hizmet verildiğini ifade eden Uraloğlu, mart ayında hizmet verilen yolcu trafiğinin 2023'ün aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 3,8, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,4 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinin yüzde 7,7 artış gösterdiğini kaydetti.

Uraloğlu, yük trafiğinin ise mart ayında iç hatlarda 58 bin 801 ton, dış hatlarda 279 bin 612 ton, toplamda ise 338 bin 413 tona ulaştığının altını çizdi.

İstanbul Havalimanı'nda martta iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 938, dış hatlarda ise 32 bin 161 olmak üzere toplamda 41 bin 99’a ulaştığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 134 bin 820, dış hatlarda 4 milyon 760 bin 326 olmak üzere toplamda 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023'ün aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 4 artış meydana geldi. Martta hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 3 artış gösterdi."

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yolcu trafiğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Mart ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 322, dış hatlarda 10 bin 604 olmak üzere toplamda 18 bin 926 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 364 bin 194, dış hatlarda 1 milyon 733 bin 511 olmak üzere toplamda 3 milyon 97 bin 705 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

3 ayda yaklaşık 44 milyon kişi hava yolunu kullandı

Bu yılın ilk çeyreğinde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 195 bin 904'e, dış hatlarda ise 157 bin 313'e ulaştığının altını çizen Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplamda 474 bin 858 uçak trafiğine ulaşıldığını ifade etti. Uraloğlu, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 1,4, dış hat trafiğinde yüzde 11,6 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinde yüzde 8,7 artış olduğunu bildirdi. Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 20 milyon 705 bin 785'e, dış hat yolcu trafiği 23 milyon 153 bin 199'a ulaştı. Bu 3 aylık dönemde direkt transit yolcularla birlikte yolcu sayısı 44 milyona yaklaştı ve toplamda 43 milyon 905 bin 993 yolcuya hizmet verildi. Yolcu trafiği ise 2023'ün aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 14,2, dış hat yolcu trafiği yüzde 14,9 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 14,4 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin, iç hatlarda 183 bin 971 ton, dış hatlarda 816 bin 995 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 966 tona ulaştığını bildirdi.