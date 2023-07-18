Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattında hizmet vermeye başlayan, şu an 11 ilde yolcu taşıyan YHT hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin, YHT teknolojisini kullanan dünyada 8'inci, Avrupa'da ise 6'ıncı ülke konumunda olduğunu belirten Uraloğlu, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul ve en son 26 Nisan 2023'te işletmeye alınan Ankara-Sivas hatlarında YHT'lerin hizmet verdiğini ifade etti.

Uraloğlu, hızlı, konforlu ve güvenilir hizmetiyle öne çıkan YHT'lerin söz konusu hatlarda günde 66 sefer yaptığına işaret ederek, "Her gün yaklaşık 40 bin kişi YHT konforuyla seyahat ediyor. YHT'ler, geçtikleri 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 35'inin doğrudan, kombine taşımacılıkla ise nüfusun yüzde 53'ünün hayatını kolaylaştırıyor." bilgisini verdi.

"Saatlerin önemi azaldı"

YHT ile seyahat eden yolcu sayısının bugüne kadar 76 milyonu aştığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek hızlı trenler; Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yapıyor. Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Malatya, Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Antalya, Manavgat, Alanya ve Adana'ya kombine taşımacılık yapılıyor. YHT artı otobüs ya da YHT artı tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılığı, otobüs ile yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor."

Uraloğlu, güven ve konforla birlikte zamandan tasarruf sağlandığını ve artık saatlerin öneminin azaldığını belirterek, otobüsle 11 saat olan İstanbul-Konya-Antalya (Alanya) seyahat süresinin YHT artı otobüs bağlantısıyla 10 saate, otobüsle 7 saat olan Konya-Ankara-Sivas seyahat süresinin YHT ile 4 saat 45 dakikaya indiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, YHT bağlantısıyla, otobüsle 11 saat 30 dakika olan İstanbul ile Konya Karaman arası seyahat süresinin 6 saat 55 dakikaya, 7 saat süren İstanbul-Eskişehir- Kütahya-Tavşanlı seyahatinin 4 saat 45 dakikaya, 4 saat olan Ankara-Eskişehir-Kütahya-Tavşanlı seyahat süresinin 2 saat 46 dakikaya, 10 saat olan Ankara-Sivas-Malatya seyahat süresinin de 7 saat 52 dakikaya indiğini bildirdi.

AA