Trabzon

Uraloğlu, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen, "Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi"nin açılış töreninde, Trabzon'un geleceğini şekillendirmek, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kent inşa etmek için projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ulaşım ve iletişim yatırımlarını kesintisiz kalkınmanın, rekabetçi bir ekonominin, sosyal etkileşimin, sürdürülebilir şehirciliğin ve refahın temeli olarak gördüklerini dile getiren Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 22 yılda 100 yıllık işler yaptık. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 250 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonra da yaklaşık 195 milyar dolarlık yatırım yapmayı 2053 yılına kadar öngörüyoruz. Bunu da planladık." dedi.

Uraloğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul otoyolu, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yüksek standartlı, bölünmüş yollarla ülkemizin her noktasını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde erişim sağlar hale getirdik. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye, 1714 kilometre otoyol uzunluğumuzu ise yaklaşık 3 bin 700 kilometreye yükselttik. 10 bin 948 kilometre demir yolu ağımızı 14 bin 165 kilometreye yükselttik. Mevcut demir yolu ağımızı da neredeyse sil baştan yeniledik. Gerek elektrifikasyon, gerekse sinyalizasyon altyapısını tesis ettik. Yine ülkemizde sıfırdan, yüksek hızlı tren yokken 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağı inşa ettik. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye, terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan yaklaşık 338 milyona yükselttik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 343 noktaya dünyada uçmaya başladık."

Uraloğlu, denizcilikteki uluslararası liman sayısını 152'den 190'a, tersane sayısını 37'den 85'e, 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitesini de 25 binin üzerine çıkardıklarını aktardı.

Karadeniz ve Trabzon'da ulaşımın ana damarı olan Karadeniz Sahil Yolu'nu yine bu dönemde bitirdiklerini belirten Uraloğlu, "Zigana Tüneli'ni, Maçka tünellerini, Tanjant Yolu'nu bitirdik. Kanuni Bulvarı'nın en önemli bölümlerini bitirerek trafiğe açtık. Şimdi Boztepe-Değirmedere bağlantısında çalışıyoruz. Aynı şekilde Maçka Yolu'nu doğrudan sahile bağlamak için tünel çalışmalarını hızlıca yürütüyoruz. Kışın geçit vermez KOP'ta tünel çalışmalarımızı hızlandırdık." diye konuştu.

Trabzon'da yeni havalimanı ve raylı sistem hattı çalışmaları

Uraloğlu, Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pisti ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecini başlatalım istiyoruz. Sonrasında Trabzon Havalimanı'nın yapım sürecini başlatmış olacağız. Tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eseri inşallah önümüzdeki yıllarda hayata geçirmiş olacağız."

Uraloğlu, Akçaabat ilçesi, Meydan bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Otogarı ve Trabzon Havalimanı arasındaki yolculuk talebine cevap verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı için de çalışmalara başladıklarının altını çizdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile güzel bir işbirliği yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu projeyi de bir tarafından tuttuk ve bundan sonra inşallah belediyemizle beraber şehrimize kazandıracağız. Bu da ilimiz ve şehrimiz için gerçekten elzem projelerden biri." dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin 31,9 kilometre uzunluğunda ve 56 istasyonlu olmasının planlandığını vurgulayarak, "İlimizin batısından doğusuna kadar nüfusun en yoğun olduğu bölgeyi raylı sistem hatlarıyla buluşturarak trafiği rahatlatmış olacağız. Etüt-proje hizmetleri ihale hazırlık çalışmalarını tamamladık. Şimdiye kadar büyükşehir belediyemizin yaptığı çalışmaları ete kemiğe büründürmeye bu sene içerisinde inşallah başlıyoruz." diye konuştu.

"Ulaşım planlarının hazırlanmasına çok önem veriyoruz"

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü, modern, sağlam alt ve üstyapı temelinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ederek milletin hayat kalitesini devamlı yükselteceklerini söyledi.

Artan nüfus oranlarının artık geleneksel yaklaşımların dışında sürdürülebilir politika ve projeleri, ileri teknolojileri içeren çözüm arayışlarını zorunlu kıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Bugün hem ülkemizde hem de dünyada birçok şehrin dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu değişeme adapte olmaya çalıştığını görüyoruz. Bu noktada bakanlık olarak uluslararası ve ulusal ulaşım sistemimizdeki yatırımlarımızın yanında kent içi ulaşım sistemlerinin inşa edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla da şehirlerimize birçok destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Düzce ve Trabzon başta olmak üzere birçok şehirde sürdürülebilir kentsel ulaşım planları hazırlamaya ve ulusal ulaşım sistemlerine entegre etmeye başladıklarını belirterek, "Ulaşım planlarının hazırlanmasına çok önem veriyoruz. Bu programlar dahilinde olmayan şehirlerimizi de içine alacak yeni projeleri hayata geçirmek için AB ile çalışmalar yürütüyor, büyük ve güçlü Türkiye'nin her noktasında ulaşım ve haberleşme alanlarında dünya ölçeğinde projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye, ulaştırma alanında AB müktesebatıyla uyumlu yüksek standart ve kuralları uygulama çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana devam eden Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile bu çalışmaların ulaştırmanın her sektöründe desteklendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak ve Samsun-Kalın Demiryolu hatları projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini ekliyoruz. Bu büyüklükteki projelerin yanında milletimizin yaşam kalitesini yükselten, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, akılcı hizmetlerin sunulduğu sürdürülebilir projelerin öneminin bilincindeyiz. AB'nin sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik stratejisine paralel olarak, Bakanlığımız IPA fonları aracılığıyla sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarının hazırlanması için belediyelere destek oluyor. Bu kapsamda, Trabzon Büyükşehir Belediyesinden başka Kocaeli, Ankara, Düzce, İstanbul ve İzmir Belediyeleri ile sürdürülebilir kentsel ulaşım projeleri yapıyoruz ve bu kentlerimiz için 16,3 milyon avro hizmet alım sözleşmesi imzaladık."

Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin maliyeti 2 milyon avro

Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin yatırım değerinin yaklaşık 2 milyon avro olduğunu belirten Uraloğlu, "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyemiz için 1,7 milyon avro tutarında bisiklet yolu yapım işinin, 2,2 milyon avro tutarında ise tedarik alımı projelerimizin yapılması amacıyla da bütçemizi tahsis ettik. En kısa zamanda bu projelerimizi de hayata geçireceğiz. Bu projeyi hayata geçirerek Trabzon'u daha yeşil, daha çevreci, daha erişilebilir bir şehir haline getirecek ve kentimizin trafik güvenliğini arttıracak çok önemli bir adım atıyoruz." diye konuştu.

Projenin, daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak amacıyla kent sakinlerinin ve ilgili ticari organizasyonların hareketlilik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlandığının altını çizen Uraloğlu, yerel ve üst ölçekteki çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşabilmeyi de sağlayacağını aktardı.

Uraloğlu, projenin geliştirilmesi sürecinde toplu taşıma, özel araç, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tüm ulaşım modlarını dikkate alarak temel hareketlilik ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya odaklandıklarını ifade etti.

Şehirlerin sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yerel yönetimler arasında ortak çalışma ve dayanışma ruhuyla başarılı olacağına dikkati çeken Uraloğlu, bu planın Trabzon'un büyümesine, gelişmesine ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine katkı sağlayacağına canıgönülden inandığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'a ilk kez geldiğini öğrendiği AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Odoardo Como'ya da "Dünyadaki cennete hoş geldiniz" dedi.

Programa, Vali Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Odoardo Como, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Uraloğlu, temasları kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti, ardından da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.