Ankara

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, çok sayıda gencin Türk futboluna kazandırılmasında etkili olan söz konusu tesislerin tarihi önemine işaret etti.

Trabzonspor'un başarılarının altyapısı olan ve birçok anıyı barındıran Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin 1985 yılında bir idari bina ve iki sahayla hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, tesislerin, bugün Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından olduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, "O tesislerde çok önemli anılar ve tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor. Burası bir tesis değil, yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Trabzon'a yeni havalimanı yapılırken mevcut havalimanının da hizmet vermeye devam edeceğini bildirerek, "Hem yapacağımız iyileştirme çalışmalarıyla yenileyeceğimiz mevcut havalimanımız hem de daha sonra inşa edeceğimiz yeni havalimanı şehre yakışacak, daha geniş, ferah ve modern şekilde hem vatandaşlarımıza, hem de Trabzon'a gelecek misafirlerimize hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Trabzon Havalimanı'nın yolcu kapasitesini karşılamakta zorlandığına dikkati çeken Uraloğlu, havalimanının, yılda 4 milyon yolcu kapasitesiyle ülkenin en önemli havalimanları arasında yer aldığını belirtti.

Yeni havalimanı yapımı planlandı

Uraloğlu, havalimanının, iç hat yolcu sayısında 7'nci, dış hat yolcu sayısında da 10'ncu sırada yer aldığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, uçuşları aksatmayacak şekilde yeni bir havalimanı yapımı planlandı. Planlama doğrultusunda öncelikle mevcut tesislerin gelişimine yönelik çalışma yapılıyor. Önce mevcut pistin kuzeyine dolgu yapılarak, ikinci bir pist yapılması üzerine çalışılmıştır. 30 metre olan mevcut pist kotu sağlanacak. Gereken dolgu maliyeti ve bu pistin yapılması halinde dahi üstyapı tesislerinin yenilenemeyecek olması, yolcu kısıtının devam edecek olması dikkate alındığında Ordu, Giresun ve Rize Artvin havalimanları örnekleri gibi deniz üzerine yeni bir havalimanı yapılması hem daha ekonomik hem de önümüzdeki on yıllar için daha uygun görülmüştür. Trabzon Havalimanı'nın öncelikle müdahale edilmesi gereken kısmı, pist, apron, taksi yolu gibi üniteleri içeren altyapı tesisleridir. Pist eksen hattının iki tarafında olması gereken 140'ar metrelik şerit sahalar, pist uzunluğu kısıtı, elektronik seyrüsefer cihazları ve mania sorunları dikkate alınarak, uluslararası standartlarda bir havalimanı olabilmesi için altyapı tesislerine ivedilikle müdahale gerekmektedir. Bu çalışmalar kapsamında da bölgede bulunan Trabzonspor Tesisleri hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Trabzon Havalimanı'nın yapılacağı alanda arazi kullanımı ve mülkiyet durumları ile ilgili de çalışma yapılmıştır."

AA