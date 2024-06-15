Uraloğlu, kara yollarında alınan bayram tedbirlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle 68 bin 655 kilometrelik yol ağında tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için bütün tedbirleri aldıklarına vurgu yapan Uraloğlu, "En yoğun seyahatin gerçekleştiği kara yollarında 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Ülke genelinde 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliğinde kesintisiz olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bayram trafiğinin, Karayolları Genel Müdürlüğünce Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezinden anlık takip edildiğinin altını çizen Uraloğlu, kara yolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve verilerin bu merkez üzerinden koordine edildiğini aktardı. Uraloğlu, yoğun trafik ve kaza gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi amacıyla alınan bu önlemlerin, tatil boyunca yolcuların güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Yol çalışmalarına zorunlu olmadıkça ara veriyoruz"

Uraloğlu, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirterek, daha önce yapılan işaretlemelerin ise gözden geçirildiğini kaydetti. Uraloğlu, "Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde Kurban Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara veriyoruz. Ayrıca bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık olan bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılgıya düşmemeleri için trafik işaret levhalarının belirlenen standartlara uygunluğunu kontrolünü de sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kara yolu ağının kontrol edilerek trafik işaret levhaları, oto korkulukları, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklerin tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu ülke genelinde yol durumundaki anlık değişikliklerin, Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinden takip edebileceğini anımsattı.

"Güvenli yolculuk herkesin hakkı"

Uraloğlu, bayram tatilinde vatandaşların huzur içinde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin yanı sıra sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Trafik güvenliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamak sizlerin, sevdiklerinizin ve trafikteki diğer insanların güvenliği için hayatidir. Unutmayın, güvenli yolculuk herkesin hakkı." ifadesini kullandı.

Sürücülerin yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilerine uymalarının ve belirtilen hız limitini aşmamalarının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, tatil gidiş ve dönüşlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmalarının belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturduğunun altını çizdi.

Uraloğlu, seyahatlerin gün içinde uygun saatlere yayılması, aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu. Herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde bulunulan şeritte kalarak şerit ihlali yapılmaması, uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımının yaptırılması ve yeterli yakıt alınması tavsiyesinde bulunan Uraloğlu, araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu taşınmaması gerektiğine de dikkati çekti.