AFYONKARAHİSAR AA- Uraloğlu, Afyonkarahisar ile Sinanpaşa ilçesinde yapımı devam eden Afyonkarahisar'daki Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yolu güzergahındaki yarma imalatı ve altyapı platformlarında incelemelerde bulundu.

İlçedeki şantiyede yetkililerden brifing alan Uraloğlu, güzergahtaki Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi İnceleme Programı'nda yaptığı konuşmada, yapımı devam eden en önemli demir yolu projelerinden biri olan Ankara - İzmir YHT'nin yapım çalışmalarını yerinde görmek için bir saha programı düzenlediklerini, 508 kilometre uzunluğundaki projenin şu ana kadar Afyonkarahisar sınırları içindeki çalışmalarını yerinde gördüklerini söyledi.

Ulaşımda uluslararası entegrasyonun ekonomik kalkınmanın dinamosu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Biz demir yolu yatırımlarını bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda da Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni ülkemiz açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin orta koridorunun bizim deyimimizle yeni İpek yolu olması için ülke içinde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Londra'dan Pekin'e uzanan 'Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesi titizlikle ele aldığımız işlerin başında gelmektedir. Son 21 yıl içinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Ankara merkezli hızlı tren hatlarımızda bu vizyonun ürünleridir. Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Türkiye'nin batıda başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya, doğuda İran, Afganistan ve Pakistan'a kuzeyde Rusya'ya, Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz."

"Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık"

Uraloğlu, 2020 yılı başından itibaren de yük trenlerinin Asya ile Avrupa arasındaki geçişin bu iki kıtayı deniz altından kesintisiz olarak bağlayan Marmaray üzerinden gerçekleştirilmeye başlandığını dile getirdi.

2003 yılında 1 milyon 715 bin ton olan uluslararası demiryolu yük taşımacılığının 2022'de 2003 yılına göre yüzde 158 artışla 4 milyon 422 bin tona ulaşarak tüm zamanların en iyi değerlerini elde ettiğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Biz de demir yollarında yük ve yolcu taşımacılık oranlarının artmasını, kara yollarının üzerindeki yükün azalmasını planlıyoruz. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığını payını yüzde 57 düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Demir yollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demir yollarında yepyeni bir dönem başlattık. Az öncede bazılarından bahsettiğim uluslararası boyutta projeler hayata geçirerek ülkemizi ticari yük taşımacılığında lider konuma taşıdık. Mevcut konvansiyonel demir yolu hattımızı yeniden yapılmışçasına komple yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza, 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık."

"7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacaktır"

Uraloğlu, uzun yıllar vatandaşların tercih etmediği demir yolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahatin ilk adresine dönüştürüldüğünü söyledi.

Hızlı trenlerle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmeti doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ildeki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sine ulaştığına dikkat çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demir yolu hattında da yapım çalışmaları devam etmektedir. Bizleri bir araya getiren Ankara-İzmir Hızlı tren hattımız da sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir. Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecektir. Ankara - İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır."

Hızlı trenin sağladığı konforla seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren, gerekse de kara yoluna göre önemli avantajlar sağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Yine, Ankara - Afyonkarahisar arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara - Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara - Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir." dedi.

"67 viyadük, 66 köprü inşa edeceğiz"

Uraloğlu, 508 kilometre uzunluğu olan projede kullanılacak hattın dizayn hızının 250 kilometre olacağını söyledi.

Ankara-İzmir Hattı'nın 116 kilometrelik kesiminin mevcut hizmet eden Ankara-Polatlı kesimi, 508 kilometrelik kesiminin ise Polatlı-İzmir kesimi olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometreye inmiş olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 508 kilometrelik bir projeden bahsediyoruz. Bu hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Proje kapsamında 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 21,2 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 66 köprü inşa edeceğiz. Projemizin altyapı işlerinde yüzde 58 oranında genel fiziki ilerleme kat ettik ve 2028 yılında projeyi hizmete açmayı hedefliyoruz. Ankara - İzmir Hızlı Projesi'nin tamamlanmasıyla ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık, zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, halkın yarım asır boyunca sürat demir yolu adı altında özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalinin gerçeğe dönüştüğünü, Cumhurbaşkanı liderliğindeki AK Parti iktidarına nasip olduğunu dile getirdi.

Yüksek hızlı trenle bugüne kadar 77 milyonun üstünde yolcu taşındığını aktaran Uraloğlu, "2053 ulaştırma ve lojistik ana planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımız, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye çıkacaktır. Demir yolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz." diye konuştu.

"Biz arkasını Allah'ın izniyle getireceğiz"

AFRAY Projesi'ne ilişkinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın iyi gittiğini, önemli bir sıkıntı olmadığını anlattı.

Projeyle ilgili süreçlerin tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"AFRAY'la ilgili gerekli programımızı yaptık. Orada biz bir temel atma yapmıştık ve ilk kazmayı vurmuştuk. Biz arkasını Allah'ın izniyle getireceğiz. Önümüzdeki günlerde de orada başladığımızı bütün Afyonlu hemşerilerimiz beraberce görmüş olacak. Biz bir sonraki programımızda inşallah onu da gelip yerinde görmüş oluruz."

Uraloğlu'nun programlarına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile il protokolü eşlik etti.