İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının yüzde 100 iştirakıyla kurulan "AJET" Hava Taşımacılığı Anonim Şirketinin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan lansmanına katıldı.

Uraloğlu, buradaki töreninde yaptığı konuşmada, hava yolu ulaşımının mesafeleri kısaltmasının yanında kültürel birliktelik ve toplumlar arasında kurduğu dostluk köprüleriyle dünyanın sosyal ve ekonomik refahının seyrinde stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Hava yolunun uluslararası ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için de gerekli olan en güvenli, en konforlu ve en hızlı ulaşım türü olduğuna işaret eden Uraloğlu şöyle devam etti:

"Bu noktada coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz; havacılık alanında dünyanın transit merkezi olma yolunda hızla ilerliyor"

Sivil havacılık politikası kapsamında, sektörün özel işletmelere açılmasıyla birlikte oluşan rekabet ortamı sayesinde havacılık faaliyetlerinin çok hızlı bir büyüme sürecine girdiğini aktaran Uraloğlu, "İlk önce sektörde çeşitliliğe gidilmesi yönündeki projemiz ile THY’nin yanı sıra yeni firmalar da tarifeli seferlere başladı. Rekabet ortamı sayesinde düşen maliyetler, atıl havaalanlarımızın yenilenerek aktif hale getirilmesi ve yeni yapılan havalimanları ile iç ve dış hat yolcu sayımızda çok önemli artışlar oldu." diye konuştu.

Uraloğlu, 2002’den bu yana aktif havalimanı sayısının 26’dan 57’ye ve terminal kapasitesinin 55 milyondan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkardıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Böylelikle son 21 yılda yüzde 472’lik artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1813’e ulaştırdık."

Uraloğlu, "Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak” hedefiyle hareket ederek Türkiye'yi, artan rekabet, cesaretlendirici politikalar ve örnek niteliğinde uygulamalar sonucunda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdüklerini dile getirdi.

"AJET Havayolu İşletmesi sürekli büyüyen ve gelişen havacılık sektörünün en somut adımlarından biri"

Türkiye'nin gökyüzünde kurulan köprülerle havacılık alanında bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin geçen yıl Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3'üncü, dünyada ise 6'ncı sıraya yükseldiğini aktardı.

Uraloğlu, 2018 yılında hizmete sunulan İstanbul Havalimanı’nda açıldığı günden bu yana 177 milyonu aşkın yolcu trafiğinin gerçekleştiğini ifade ederek "Yapım aşamasındaki Çukurova Bölgesel, Yozgat ve Bayburt – Gümüşhane Havalimanları ile yenilenen Trabzon Havalimanı’nda çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirdiklerini aktaran Uraloğlu, "Havalimanımızın faaliyet kapasitesini ikiye katlayacak 2'nci pistimizi tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile hizmete açmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, havacılık sektörünün değişim ve dönüşümdeki başarısında THY’nin rolünün çok büyük olduğuna işaret ederek "Adeta bir mihenk taşı olarak rolünün hakkını layıkıyla veren Türk Hava Yolları, bu sayede bir dünya markası olmuştur." dedi.

Yüzde 100, Türk Hava Yolları iştiraki olan AJET Havayolu İşletmesi'nin sürekli büyüyen ve gelişen havacılık sektörünün en somut adımlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Verimliliğe odaklanarak hava taşımacılığını geniş bir yolcu kitlesine erişebilir kılmaya çalışan AnadoluJet bugüne kadar THY markası altında Türk sivil havacılığına büyük hizmet vermiştir. Emniyet, güvenlik ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile güvenilir bir seçenek olan AnadoluJet, özellikle iç hatlarda, vatandaşlarımızın daha ekonomik ve uygun uçuş seçenekleri ile daha çok noktaya uçmasını sağlamıştır."

"AJET dış hatlarda da Türk taşıyıcılarının rekabetini artıracak önemli bir güç olacak"

Bakan Uraloğlu, THY’nin bir markası olarak kurulan AnadoluJet’in, "Uçmayan Kalmasın" mottosuyla başlattığı misyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak gelecek vizyonunda Türkiye'nin turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla markayı yenilediklerini söyledi.

AnadoluJet markasını küresel standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerine "AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi" altında devam ettireceklerini aktaran Uraloğlu, "Yeni marka ile başlayacak dönemde, AJET iç hatlardaki önemli işlevinin yanı sıra dış hatlarda da Türk taşıyıcılarının rekabetini artıracak önemli bir güç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filoya ulaşıp, bölgenin en büyük düşük maliyetli havayollarından biri olmayı hedefleyen AJET’in büyüme stratejisini İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'daki diğer şehirlerin yurt dışı bağlantılarının artması yönünde geliştirmesinin, vatandaşlara ve Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen turistlere, dolayısıyla ülke turizmine ve ekonomisine büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Hem yurt içinde hem yurt dışında sefer ve uçuş nokta sayılarının gelecek yıllarda büyük bir hızla artacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Hiç şüphesiz AJET ülkemizin geleceğe açılan kanatlarını daha da büyütecek ve küresel marka değerini çok daha yukarılara taşıyacaktır." diye konuştu.