Uraloğlu, Ankara-Kahramankazan yolu ile Veterinerlik, Bitik, İmrendi farklı seviyeli kavşaklarının açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da Kahramankazan'ın büyük bir vatanseverlik örneği gösterdiğini belirterek, "Sizler gözünü istikbalimize ve özgürlüğümüze göz diken hainlere geçit vermediniz. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi sizler de Kahramankazan'da ihanet çetesi FETÖ'nün kumpasını ters yüz ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Milletin adamı, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik duran aziz milletimizi ne kadar övsek azdır." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlara devam ettiklerine dikkati çekerek, "Ne diyor Cumhurbaşkanı'mız ‘Yol medeniyettir'. Aynı zamanda yol gelişmedir, yol büyümedir. Ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısını ulaşım yatırımları oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu bir ulaşım altyapısı oluşturmak için ülkenin ulaşım ve haberleşme ağına 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, 197 milyar dolarlık daha yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin sık sık altını çizdiği "Durmak yok, yola devam" mesajını hatırlatarak, "Bu tam da bizim ulaştırmacıların, kara yolcuların sloganıdır. Biz de bu sloganla inşallah 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz ve işlerimizi devam ettireceğiz." dedi.

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 400 kilometreye çıkardık"

Bakan Uraloğlu, kara yolu taşımacılığının modasının hiç geçmediğini, aktarmasız, güvenli, esnek ve kapıdan kapıya olması dolayısıyla halen çok büyük oranda kullanıldığını anlattı.

Kara yolu taşımacılığının gelişmiş ülkeler için halen vazgeçilmeyen faaliyetlerden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kara yolu taşımacılığı lojistik sistemin de kılcal damarı olarak hayati bir öneme sahiptir. Bu gerçeklerden hareketle bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 400 kilometreye çıkardık. Yaklaşık 6 bin kilometre olan sıcak karışım kaplamalı yolumuzu da yaklaşık 30 bin kilometreye çıkardık."

"Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri de köprülerle aştık"

Uraloğlu, bölünmüş yollarla ulaşılan il sayısının 77’ye çıkarıldığı bilgisini verdi. 1700 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 726 kilometreye ulaştırdıklarını aktaran Uraloğlu, geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri de köprülerle aştıklarını dile getirdi.

Akıllı ulaşım sistemleriyle Ankara-Niğde Otoyolu'nu trafiğe açtıklarını anımsatan Uraloğlu, bu yolun Kapıkule'den başlayıp Şanlıurfa'ya kadar giden otoyolun önemli bir bölümünü oluşturduğunu kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Ankara'daki metro çalışmalarına da değinerek, şöyle konuştu:

"Ankara'da 2019'dan beri durduğumuz metro inşaatını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Niye? Biz Ankaralıların tercihine saygı duyduk, hizmet etmeye de devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Bizim Ankara'ya daha iyi hizmet edebilmemiz için büyükşehir ile beraber çalışmamız lazım, işbirliği yapmamız, bu hizmetleri artırmamız lazım. Onun için Turgut Altınok kardeşim bu anlamda Cumhurbaşkanı'mızın takdir ettiği bir süreçte büyükşehir belediye başkan adayımız oldu. İnşallah belediye başkanımız da olacak. Biz buna inanıyoruz. Ankara'ya hizmetlerimiz bir bir ve katlanarak devam edecek. Birçok metroyu açtık. Sincan-AKM-Garı açtık. 2024 Yılı Yatırım Programı'na Kızılay-Esenboğa Hattı'nı da aldık. Onu da planlıyoruz, kısa zamanda ihalesini yapacağız."

Uraloğlu, Ankara genelinde bölünmüş yolları açmaya devam edeceklerini, Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu'nun ihalesini yaptıklarını, kentin doğusuna bağlanan bütün illerle bölünmüş yol konforunu, otoyol konforuna dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı vurgusu

"Cumhur İttifakı'nın bütün adaylarına birlik, beraberlik içinde destek vereceğiz ve Ankara'yı inşallah yeniden AK Parti belediyecilik anlamında büyükşehirlerde buluşturacağız ve hizmetlerimizi katlayacağız." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bizim gücümüz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize gösterdiği hedeftir. Bizim gücümüz, vatandaşımızın bize verdiği güvendir ve bizim gücümüz, bütün çalışma arkadaşlarımdır. Onun için bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"İnşa ettiğimiz karayolları altyapıları ile ülkemizin refahını artıran pek çok konuda katkı sağlıyoruz"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de törende yaptığı konuşmada, Ankara'nın sanayi üslerinden biri haline gelen Kahramankazan'ın, İstanbul ulaşımını sağlayan devlet yolu ve TEM Otoyolu güzergahında yer alması bakımından önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Ankara-Kahramankazan yolunun 28,4 kilometrelik kesiminin 2×3 şeritli olarak yeniden projelendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılında trafiğe açılan 4 kilometrelik kesim ve 3 farklı seviyeli kavşağın ardından bugün 14 kilometrelik yol kesimini daha Veterinerlik, Bitik ve İmrendi farklı seviyeli kavşakları ile birlikte hizmete alıyoruz. Trafiği açılan kesimin ana iş kalemleri kapsamında 1,4 milyon metreküp toprak işi, 33 bin 500 metreküp beton, 2 bin 754 metre fore kazık, 916 bin ton üst yapı imalatı, 4 bin 150 metre oto korkuluk imalatı yapılmıştır. Böylelikle yolun toplam 18 kilometresi ve 6 farklı seviyeli kavşak bütünlük arz edecek şekilde tamamlanmış olup 10,4 kilometrelik kesimde çalışmalar devam etmektedir."

Kurum olarak ulaşım ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Gülşen, "İnşa ettiğimiz kara yolları altyapıları ile üretim ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülkemizin refahını artıran pek çok konuda katkı sağlıyoruz." dedi.

Yurt açılışı yaptı

Öte yandan Bakan Uraloğlu, yol ve kavşak açılış töreninin ardından Kahramankazan'da temaslarını sürdürdü. Uraloğlu, Kahramankazan Belediyesi Öğrenci Yurdu'nun da açılışını gerçekleştirdi.