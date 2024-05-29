Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları konusundaki taleplerine ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Onlardan bizim istediğimiz şey; özel okullardaki öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üretmeleri." diye konuştu.

Tekin, "Yeni müfredat onayınızdan geçti. Eğitim sendikaları tartışıyorlar. Müfredatın ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum. Programlarımızı okumadan değil." yanıtını verdi.

Bakan Tekin, bir soru üzerine de yaz tatiline girecek öğrencilere ve ailelerine, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsinler. Okul ve ders dışında okuyarak başka türlü etkinliklerle sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını ve yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası."