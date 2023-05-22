İSTANBUL - Müzik eşliğinde başlayan etkinliğin ardından konuşan Başkan Hilmi Türkmen, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, “Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve gençlerimizin bu güzel buluşmasında İstanbul Boğazı’nın en güzel noktalarından biri olan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.“ dedi.

“Ülkemizi Batı'nın vesayetinden de Tayyip Erdoğan kurtardı diyecekler”

Gençlerin sorularını yanıtlamadan önce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gençlerle bir araya gelmekten son derece mutluğu olduğunu belirten İçişleri Bakan Sayın Süleyman Soylu konuşmasında, “Tayyip Erdoğan şunu yaptı. 21 yıldır Batı'nın elini, yavaş yavaş kaldırdı ve Türkiye'den attı. Bu seçim neydi biliyor musunuz? Bu seçim Batı'nın Türkiye'den çıkmasının mührüydü. Bu kadar açık ve net… O vesayetin tamamen kırılmasının mührüydü. Bundan 20 yıl sonraki gençler şunu söyleyecekler. Evet, ülkemizi düşman ayağından 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı kurtardı. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, ecdadımız kurtardı. Ama ülkemizi Batı'nın vesayetinden de Tayyip Erdoğan kurtardı diyecekler. Bu kadar açık ve net, yani bunun 20 yıl sonra söyleneceğinden adımın Süleyman Soylu olduğu gibi eminim. Çünkü biz bunu bugün yaşıyoruz. Karadeniz gazının çıkmasıyla, petrolün bulunmasıyla, arabalarımızın yapılmasıyla, yüz yıllık teknoloji sahibi ülkelerle yarışıyoruz şu anda. Kolay işler değil bunlar. Çünkü bugün 19 Mayıs, bir ülkenin özgürlüğü ve hürriyet demek şu demektir. Sokaklarında rahat rahat gezdiğiniz bir ülke. Bağırdığınız çağırdınız, şarkı söylediğiniz, ezanı dinlediğiniz, ağaçların içerisinde hür ve özgür yaşadığınız bir ülke. Kendi işinizi istediğiniz gibi yapabildiğiniz. İstediğiniz yere istediğiniz seyahati yapabildiğiniz bir ülke. Özgür bir ülke, hür bir ülkedir. “ ifadelerini kullandı.

HABER: GİZEM ÇAKAL