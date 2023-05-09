İzmir

Bakan Soylu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgiler paylaştı.

Polis ve jandarmanın katılımıyla operasyonun saat 04.15'te başlatıldığını bildiren Soylu, personeli "ayaklarına taş değmemesi" dileğiyle uğurladıklarını belirtti.

Operasyonun 332'si polis, 30'u jandarma bölgesi olmak üzerde 362 noktada gerçekleştirildiğini dile getiren Soylu, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak yürüttüğümüz, gizli soruşturmacı marifetiyle yaptığımız bu operasyonda bu sabah uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik, bunların satışı, torbacısı ve yöneticisi olarak tespit edilen 310 şüpheli gözaltına alındı, şu saate kadar. Hala operasyonlar devam etmektedir." dedi.

"Uyuşturucu sonucu ölümler azaldı"

Uyuşturucu ile mücadelede Türkiye'nin büyük bir basiret ve dirayet gösterdiğini ifade eden Soylu, bunun "eroin rotasının değiştirilmesine" neden olduğunu kaydetti.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerin son 5 yılda 941'den 270'e düştüğünü aktaran Soylu, "Bu nereden bakarsanız 3'de 1'lik bir düşüşü ortaya koymaktadır. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede ortaya koyduğu konsepttir. Buna bütün güvenlik kurumlarımızın bizatihi kendi operasyonları ile birlikte yön vermesiyle sağlanmıştır." diye konuştu.

Metruk binalarla ilgili mücadelenin de bunda etkili olduğunu dile getiren Soylu, "Metruk olduğu tespit edilen 126 bin 38 binanın 91 bini 796'sı yıkıldı, 19 bin 694'ünün metrukluğu giderildi, 14 bin 500 binanın ise şu anda yıkım ya da metrukluk giderilme işlemleri sürüyor. Metruk binanın özelliği şudur; metruk binanın uyuşturucunun hem diğer asayiş suçlarının temel merkezlerinden birisidir. Burada çok ciddi bir çalışma yaptık, belli bir noktaya getirdik." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Temmuz'dan sonra "360 derece bir konsept" ortaya konulduğunu belirten Soylu, "36 bin toplam cezaevinde tutuklu ve hükümlü varken, şu anda cezaevinde tutuklu ve hükümlü sayısı 128 bin 200 olmuştur. Bu konudaki mücadelemiz de aynı şekilde devam etmektedir." dedi.

"Uyuşturucu suçu azalma eğiliminde"

ABD ve Avrupa'da uyuşturucunun yaygınlaştığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de geçen yılla bu yıl ifade olarak söylemek isterim ki, uyuşturucu kullanım suçundaki tespitlerimiz yüzde 9,5 azalmış, ilk kez uyuşturucu ticaretine bulaşıp satanlar tespitlerimiz ise yüzde 15,5 azalmıştır. Bu trend uzun yıllar boyunca artan eğilim göstermiş, ilk kez bu yılbaşı itibarıyla azalma eğilimine doğru yönelmiştir. Çünkü 360 derece bütün emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, aynı zamanda diğer uyuşturucuyla mücadelede birlikte hareket ettiğimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla birlikte yepyeni bir model ortaya koyduk."

Türkiye'de 65 vilayette kanalizasyonlardaki atık suların narkotik suçların tespiti için analiz edildiğini belirten Soylu, bu analizlerin de uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına yön verdiğini dile getirdi.

"Uyuşturucunun kökünü kazıtacağız"

Narko Alan Projesi'ne de değinen Soylu, belirlenen alanlarda uyuşturucuyla yoğun şekilde mücadele edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmirli hemşehrilerimizin, İzmir emniyetimizin ve jandarmamızın en önemli uğraş alanlarından birisi uyuşturucudur, narkotikle mücadeledir. Uyuşturucu ve narkotikle mücadelede inanıyoruz ki İzmir'de hem bugüne kadar yaptığımız operasyonlar, ki bu ikinci operasyondur, hem bundan sonra yapacağımız operasyonlarla uyuşturucunun kökünü kazıtacağız. İzmirli hemşehrilerimiz müsterih olsun. Daha önce de gelmiştim, daha önce de böyle bir açıklama yapmıştım, yani bu ikinci kökünü kurutma operasyonu, bu esnada sadece kökünü kurutma operasyonları değil anlık olarak yaptığımız operasyonlar da var. Onlarda aynı şekilde yakalamalarımız var. Aynı şekilde devam etmektedir. Bu konuda kararlılığımız nettir."

Operasyon için sabahın erken saatlerinde kente geldiğini bildiren Soylu, "100 kere gelmemiz gerekiyorsa 100 kere geleceğiz ve bu illeti ülkemizden söküp atacağız. Uyuşturucunun kökünü kazıtacağız. Milletimiz emin olsun, milletimiz müsterih olsun bu konuda bütün devletimizin kurum ve kuruluşları elbette ki kararlılığına devam etmektedir." diye konuştu.

Annelere de seslenen Soylu, annelerden "Benim evladım yapmaz, benim evladım böyle işlere bulaşmaz" dememelerini, çocuklarını takip etmelerini, arkadaş seçimine ve davranış değişikliklerine dikkat etmelerini istedi.

Soylu, valilikler ve kaymakamlıkların da ailelerin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da dikkati çeken Soylu, yürürlüğe giren kanunların da ellerini kuvvetlendirdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların hepsi uzun zamandır, annelerin babaların istediği kanun değişiklikleriydi. Onunla beraber uyuşturucuyla mücadelede elimiz biraz daha kuvvetlenmiş oldu. Milletimiz bize itimat etsin, milletimiz bize güvensin. Uyuşturucuyla mücadelede Amerika, Avrupa pes etmişken, Türkiye uyuşturucuyu kendi sınırları içine sokmama konusundaki kararlılığını ortaya koyacaktır."

AA