ANKARA AA- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte altyapı yatırımlarındaki finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli." ifadesini kullandı.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılan yıllık toplantısına katıldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumunda bulunduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"AIIB Başkanı ve maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Bu yılki toplantının teması olan 'Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme' konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik. Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli. Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır'ın Maliye Bakanı Mohamed Maait'e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum."