Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına getirilen Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan devraldı.

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Özhaseki, görev tesliminin hayırlı olmasını ve ülke açısından güzel sonuçlar doğurmasını diledi.

Özhaseki, 5 yıl önce Murat Kurum'a bakanlık görevini devrettiğini ve elinden geleni yapmanın huzuru içerisinde görevden ayrıldığını söyledi.

Mehmet Özhaseki, "Geçen süre içerisinde değerli bakanımı hep çalışırken, gayret ederken gördük. Teslim aldığı bayrağı zirveye doğru taşırken gördük. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 'Allah emeklerini zayi etmesin' diye dua ediyorum. Bundan sonra kendi özel hayatında ve sürecek olan siyasi hayatında da başarılar diliyorum. Yaşı genç kardeşimizin. Bizim işimiz belli olmaz, 5 sene sonra yine teslim edebilirim bayrağı." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, bu gerçeklikten hareket ederek tüm planların buna göre yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde 6'nın üzerinde vuku bulan, yıkıcı etkisi olan deprem sayısı 60'ın üzerinde. Ölen insan sayımız 140 bine yakın. Yüz milyarlarca dolar zararımız var. Bizler bu konuda hazırlıklı olabilirsek, ileriye doğru adımlar atabilirsek, ülkemizi bu sıkıntılardan, belalardan kurtarırız. Kadim bir şehircilik anlayışımız var, köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz bütün bu kültüre dayanarak, yol haritamızı doğru belirleyip, bakanlığı gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için ben de elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

Özhaseki, Murat Kurum'un deprem bölgesinde çok çalıştığına şahit olduğunu, kendisinin de bu süreçte belediyelerle çalıştığını, şimdi oradaki konutların en kısa sürede bitirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta İstanbul olmak üzere bütün güzel, kadim şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip, en az sayıda zayiat verecek bir ortamın doğması için de elimizden geleni yapacağız. Burada köklü bir gelenek var. Burada çalışkan, gayretli arkadaşlar var, işi bilen arkadaşlar var. Onları da önceden tanıyorum. İnşallah devraldığımız bu bayrağı teslim edeceğimiz güne kadar en iyi şekilde gayret ederek zirveye taşımanın mücadelesi içinde olacağız. Bizlere güvenen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, dualarını esirgemeyen tüm milletimize çok teşekkür ediyorum."

"Milletimize mahcup olmadan gece gündüz çalıştık"

Murat Kurum, 5 yıl önce Özhaseki'den devraldığı bakanlık sürecinde ülkenin 81 ilinde, her afette tüm ekibiyle Türk milleti ve vatan için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını vurguladı.

Bakanlık görevini devraldığında Allah'tan kendisini devlete, millete mahcup etmemesini dilediğini söyleyen Kurum, "Geldiğimiz gibi gidebilelim istemiştik. Bugün milletimize mahcup olmadan, devletimiz, vatandaşımız için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık, ürettik. Ülkemizin refahı, milletimiz için tüm gayretlerimizi sarf etmeye ve bu manada da şehirlerimizin altyapısını, üstyapısını geliştirmeye gayret gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Kurum, 5 yıllık görevi süresindeki mesai arkadaşlarına ve AK Parti'ye teşekkür ederek, şunları paylaştı:

"Hem Genel Başkan Yardımcımıza hem bizden desteğini esirgemeyen milletvekillerimize, Genel Başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü milletimize ediyorum. Allah milletimizden razı olsun. Her sıkıntılı süreçte kendi acılarını unuttular, bizlere destek oldular. El ele, gönül gönüle 81 ilin inşası için hep birlikte çalıştık. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde, bayrağı devraldığım Sayın Bakanımıza tekrar emaneti iade ediyoruz, bırakıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bakanlığımız başarılı hizmetlere devam edecektir. Allah hepimizi mahcup etmesin."

Konuşmaların ardından Murat Kurum ve Bakan Özhaseki birbirlerine çiçek takdim etti.

Devir teslim törenine, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile bakanlık bürokratları katıldı.

Törende, Özhaseki'nin eşi, çocukları ve torunları da hazır bulundu.

AA