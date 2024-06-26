Başiskele ilçesindeki bir otelde Kocaeli Sanayi Odasınca (KSO) düzenlenen 30. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeği bilinerek yapıların inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, bilim insanlarının, Himayalardan başlayarak Alplere uzanan çizgi üzerinde riskli 5 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirttiğini aktararak, 100 yıldan bu yana yurdun denizleri ile karalarında 6 ve üzeri büyüklükte 231 yıkıcı depremin meydana geldiğini, sadece ana karada yaşanan aynı büyüklükteki 60'ın üzerinde afette 130 bin insanın yaşamını yitirdiğini, milyarlarca dolar hasar oluştuğunu anlattı.

Yine bilim insanlarının, ülke nüfusunun yüzde 70'inin 1 ve 2. derece deprem bölgesinde yaşadığını bildirdiğine dikkati çeken Özhaseki, Türkiye'de tespit edilebilen 485 fay hattının ne zaman, ne şiddette kırılacağının bilinmediğini dile getirdi.

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük acılar yaşandığını, oluşan hasarın giderilmesi için hala gayret gösterildiğini söyledi.

Deprem bölgesinde binlerce konutun inşasının sürdüğünü anımsatan Özhaseki, 1900 yerde şantiyelerin bulunduğunu bildirdi.

Bakan Özhaseki, 153 bin kişinin deprem bölgelerinde çalıştığını aktararak, "Dünyanın en büyük şantiyesi diyebiliriz. 4 bin 333 köy evi yapıyoruz. Merkezleri yıkılan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya gibi şehirlerin merkezlerini, meydanlarını yapıyoruz. Altyapıyla ilgili 65 milyar lira temin ettim, bütün şehirlerin su, kanal, arıtma tesislerini yeniliyoruz. 100 binlerce ev yapılıyor. Şu anda 76 bin konutu teslim ettik, sene sonuna kadar 200 binini tamamlayacağız. Gelecek senenin ortalarında ve sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız." diye konuştu.

"Bir taraftan kalkınmayı sağlayabilir, bir taraftan tesislerimizi yapabiliriz"

Vicdanı olan herkesin çevre konusuna hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, üniversite ve STK'lerin bu alanda çalışmalar yaptığına işaret etti.

Bakan Özhaseki, ülkede de bu bilincin yükseldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim de amacımız ülkemizin doğasını koruyarak kalkınmayı sağlayabilmek. İkisi mümkün mü? Evet mümkün. Bunu yapabiliriz. Arı nasıl ki çiçeklerden polen toplayıp dünyanın en kıymetli yiyeceğini yaparken hiçbir çiçeğe zarar vermiyorsa, biz de bir taraftan kalkınmayı sağlayabilir, bir taraftan da bal gibi tesislerimizi yapabiliriz."

İklim değişikliğinin dünyaya olumsuz etkisinden de bahseden Özhaseki, dünyanın herkesin ortak evi olduğunu, bu yüzden de çevreyle ilgili üzerlerine düşeni hakkıyla yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Özhaseki, konuşmasında müsilajın oluşma nedenlerine de değinerek, Kocaeli'nin bunda bir sorumluluğunun gözükmediğini ancak Marmara'ya kıyı şehirlerin yaklaşık yüzde 50'sinin kaba tutucularla pisliği tutup kalanını olduğu gibi denize verdiğini anlattı.

Bu yapılanın canlıları öldürdüğünü, dibe çamur bıraktığını, üstte müsilaja neden olduğuna işaret eden Özhaseki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle dip çamurunu temizlemeye çalıştıklarını hatırlattı.

Bakan Özhaseki, 2026'dan itibaren AB ülkelerine mal satarken 6 sektörde yeşil mutabakat gereği üretimin nasıl yapıldığının sorulacağına vurgu yaparak, standartlara uymayanlardan ek vergi alınacağını söyledi.

Bakanlık olarak 4 binden fazla sanayiciye bu konuda eğitim verdiklerini bildiren Özhaseki, "Nüfusun yüzde 90'ından fazlasının verdiği atık suları arıtarak tabiata veriyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, "Sıfır Atık Projesi" sayesinde 498 milyon ağacın kesilmekten kurtulduğunu belirterek, çevre alanındaki "Denizler Halkındır", "Mapa Şamandıra" ve "Depozito Yönetim Sistemi" projelerinden bahsetti.

"Kocaeli, inovasyon ve AR-GE'nin de başkenti"

Vali Seddar Yavuz da Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknoloji üssü, bilişim, inovasyon ve AR-GE'nin de başkenti olduğunu dile getirerek, kentin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarına değinen Yavuz, dere yataklarındaki debileri bile takip ederek çevreye etkilerini izlediklerini, denetimlere devam ettiklerini, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguladıklarını aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında şu ana kadar 1 milyon metreküp çamurun denizden temizlendiğini, gelecek günlerde projenin 2. etabına geçileceğini bildirdi.

KSO Başkanvekili Çınar Ulusoy, bu organizasyona 30 yıldır ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

5 kategoride ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından organizasyonda dereceye giren firmaların temsilcilerine ödülleri verildi.

"Teşvik Ödülü" Sönmez Transformatör, "Sanayi Çevre Ödülü" Linde Opsan Otomotiv, "Makine Sektörü Çevre Ödülü" Systemair Hsk Havalandırma, "Otomotiv Ana Sanayi Çevre Ödülü" Ford Otomotiv ve "Çevre Ödülü" Assan Alüminyum'a verildi.

Programa, merhum Şahabettin Bilgisu'nun ailesi, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve davetliler katıldı.