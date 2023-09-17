Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Taha Akgül, üçüncülük karşılaşmasında Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Taha kardeşimi canıgönülden kutluyor, devam eden organizasyonda minderde ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

AA